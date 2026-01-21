Confuso episodio

Santa Fe: tras una discusión, una mujer se llevó el auto de su pareja y embistió a un policía

El hecho ocurrió este miércoles en la zona de Tucumán y San Martín, en la ciudad de Santa Fe. Según la información preliminar, la mujer se retiró con el vehículo tras una discusión y, en circunstancias que se investigan, chocó a un efectivo policial, que fue trasladado al hospital Cullen.