Santa Fe: tras una discusión, una mujer se llevó el auto de su pareja y embistió a un policía

El hecho ocurrió este miércoles en la zona de Tucumán y San Martín, en la ciudad de Santa Fe. Según la información preliminar, la mujer se retiró con el vehículo tras una discusión y, en circunstancias que se investigan, chocó a un efectivo policial, que fue trasladado al hospital Cullen.

Tucumán y San Martín. Foto: Google MapsTucumán y San Martín. Foto: Google Maps
Un episodio confuso alteró la rutina del microcentro santafesino este miércoles, cuando una mujer se llevó el auto de su pareja tras una discusión y terminó embistiendo a un policía en inmediaciones de Tucumán y San Martín.

De acuerdo a los primeros datos, el hecho se desencadenó luego de un entredicho entre la pareja. En ese contexto, la mujer habría tomado el vehículo y se alejó del lugar, hasta que se produjo el impacto que dejó herido al efectivo.

Zona céntrica

El siniestro ocurrió en un punto de alto tránsito, por lo que la situación generó sorpresa entre peatones y automovilistas que circulaban por el sector.

Personal policial y de emergencias intervino rápidamente en la escena para asistir al uniformado y ordenar la circulación en la zona, mientras se intentaba reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Efectivo herido

El policía embestido fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde quedó en observación y bajo atención médica. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

La investigación quedó en marcha para determinar cómo se dio el choque y cuál fue el recorrido previo del automóvil.

Noticia en desarrollo...

Hospital José María Cullen
Santa Fe Ciudad
Policía de Santa Fe
