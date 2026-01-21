Tiroteo en Godoy Cruz durante una fiesta terminó con un menor muerto

Una violenta pelea entre vecinos terminó en tragedia durante la madrugada del miércoles en Godoy Cruz, donde un adolescente de 17 años perdió la vida tras un tiroteo ocurrido en el marco de un festejo familiar. El episodio, además, dejó a otros dos jóvenes heridos por arma de fuego y derivó en la demora de tres sospechosos, entre ellos dos menores de edad.
Un cumpleaños que terminó a los tiros
El hecho se produjo pasadas las 3 de la mañana en la intersección de las calles 1 de Mayo y Benjamín Matienzo, en un sector limítrofe entre los barrios Villa Mercedes y Villa María. Según las primeras reconstrucciones, el conflicto se desató durante un cumpleaños que se celebraba en la zona y que derivó en una riña vecinal que escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque armado.
Un llamado al 911 realizado por un familiar de la víctima alertó a las autoridades sobre una pelea que había terminado en homicidio. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 34° encontraron a pocas cuadras a un joven de 16 años tendido sobre el asfalto con heridas de bala.
Tres heridos y una víctima fatal
El adolescente años fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los médicos constataron que presentaba un impacto de bala con entrada por el tórax izquierdo y salida por la zona dorsal, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central.
Casi en simultáneo, al Hospital Lencinas ingresaron dos personas más heridas por arma de fuego: un joven de 22 años y Joaquín Isaias Morales Contreras, de 17. Ambos habían resultado lesionados durante el mismo episodio. Mientras el mayor de edad logró sobrevivir tras recibir atención médica, el adolescente no corrió la misma suerte.
Profesionales del hospital informaron que Morales Contreras presentaba una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el joven falleció pocos minutos después de su ingreso al nosocomio.
Sospechosos demorados
La investigación avanzó rápidamente y permitió la demora de tres sospechosos: una mujer y sus dos hijos menores de edad, de 14 y 17 años. De acuerdo con las primeras hipótesis, el adolescente de 17 sería el presunto autor material del ataque.
En la comunicación realizada al 911, los denunciantes señalaron que existían problemas previos entre las víctimas y los vecinos involucrados. Ese conflicto de vieja data habría sido el detonante del enfrentamiento armado que terminó con el asesinato del joven y dejó a otras dos personas heridas.
En el lugar del hecho trabajaron peritos de la Policía Científica y personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz. Durante las tareas de relevamiento, se secuestraron al menos tres vainas servidas calibre .22, elemento clave para la causa.
La investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar con precisión las responsabilidades de cada uno de los involucrados y reconstruir cómo se desarrolló el ataque que conmocionó a los vecinos de la zona.