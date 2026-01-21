En el Club Vial Santa Fe: robó un tramo del tejido perimetral y se lo llevó al hombro por la calle

El club de Vialidad Nacional, seccional Santa Fe (Riobamba al 7900) volvió a ser blanco de vandalismo. Un delincuente solitario sustrajo un tramo del tejido perimetral que rodea al predio, ubicado en el corazón de barrio Guadalupe, y se lo llevó caminando por la calle en una flagrante muestra de impunidad.
La situación no es nueva. Según relató su presidente, Fernando Lamens, a El Litoral, los hechos comenzaron a intensificarse hace unos dos meses, aunque el problema arrastra antecedentes desde el año pasado. La modalidad se repite como un “trabajo hormiga”: de a poco, tramo por tramo, el alambrado olímpico que da sobre calle Azcuénaga fue desapareciendo sin pausa.
Primero algunos metros, luego otros, hasta completar unos 50 metros lineales que dejaron totalmente expuesto uno de los laterales del club.
Los autores de aquellos robos llegaron a ser identificados y detenidos en su momento, pero recuperaron rápidamente la libertad. Este año, lejos de cesar, los ataques volvieron con la misma lógica.
Perjuicio millonario
Ante la reiteración y el elevado costo de reponer el tejido, la comisión directiva tomó una decisión drástica: cerrar el frente de calle Azcuénaga con un cerramiento de premoldeado. La obra, realizada con un enorme esfuerzo económico, demandó más de 11 millones de pesos.
Pero el remedio no alcanzó. Apenas comenzaron las tareas de tapiado, los delincuentes cambiaron de objetivo. En las últimas horas, el robo se trasladó a calle Defensa, donde ya fueron sustraídos al menos dos tramos más del tejido perimetral.
La escena quedó registrada en videos aportados por vecinos, en los que se observa a una persona retirando el alambrado y cargándolo al hombro, sin apuro y a plena vista.
Ladrones identificados
Lamens realizó una nueva denuncia —la cuarta en lo que va del año— y volvió a reclamar mayor presencia policial. Aseguró que los posibles autores están identificados y que una de las personas que aparece en los registros fílmicos sería la misma involucrada en los robos anteriores.
Sin embargo, la sensación que se repite es la de una zona “liberada”, con controles insuficientes y delitos que se suceden sin consecuencias visibles.
El daño no se limita al cerramiento. Con el predio abierto, ingresaron y robaron elementos de una obra en construcción, luminarias y otros materiales. La problemática también se extiende a la cuadra: vecinos que edifican en las inmediaciones sufrieron robos de bolsas de cemento y herramientas, en una seguidilla que refuerza la percepción de abandono.
El ladrón se llevo el tejido al hombro caminando por la calle. Foto: Gentileza
Pese a todo, el club continúa funcionando. No hay actividades libres por el momento, a la espera de un convenio para el uso del polideportivo, mientras que los espacios interiores se encuentran concesionados, incluso uno de ellos (una cancha de pádel) también fue blanco de robos semanas atrás.
Nada parece quedar al margen: desde arcos de fútbol, sustraídos años atrás, hasta canillas de los asadores.
Otro drama: microbasurales
Al reclamo por seguridad se suma otro foco de conflicto: la acumulación de basura sobre calle Defensa. Desde la institución denuncian que vecinos arrojan residuos de manera irregular, generando microbasurales que deterioran el entorno y la imagen del club. Por ese motivo, solicitaron la instalación de cámaras para identificar a los responsables y aplicar sanciones.
Club Vial, seccional Santa Fe, (Riombaba 7900). Foto: captura google maps
Mientras tanto, el balance es contundente: más de diez tramos de tejido robados en el último mes y un perjuicio económico que golpea de lleno a una entidad que se sostiene con recursos propios. El pedido es simple y urgente: mayor presencia policial, controles efectivos y respuestas concretas para que el esfuerzo de años no siga desmoronándose metro a metro.