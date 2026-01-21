Inseguridad en barrio Guadalupe

En el Club Vial Santa Fe: robó un tramo del tejido perimetral y se lo llevó al hombro por la calle

Un delincuente solitario se llevó un tramo del tejido perimetral. Es el cuarto robo en el mes. Desde el club piden mayor presencia policial y medidas concretas para frenar los delitos.