Mercedes ganó la pulseada

Fin de una era: Aston Martin deja de proveer coches de seguridad en la F1

Aston Martin ha decidido no renovar su contrato con la Fórmula 1 para suministrar los coches de seguridad y el coche médico, que habían compartido con Mercedes desde 2021. A partir de la temporada 2026, la marca alemana será el único proveedor oficial, consolidando su presencia en la parrilla y asegurando vehículos de alta potencia en todas las carreras.