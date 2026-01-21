Fin de una era: Aston Martin deja de proveer coches de seguridad en la F1
Aston Martin ha decidido no renovar su contrato con la Fórmula 1 para suministrar los coches de seguridad y el coche médico, que habían compartido con Mercedes desde 2021. A partir de la temporada 2026, la marca alemana será el único proveedor oficial, consolidando su presencia en la parrilla y asegurando vehículos de alta potencia en todas las carreras.
Aston Martin se retira como proveedor de los coches de seguridad de la Fórmula 1. Credito: REUTERS/Ricardo Arduengo
Desde 2021, Aston Martin y Mercedes compartieron la responsabilidad de suministrar los coches de seguridad y el coche médico en la Fórmula 1. Mientras Mercedes proporcionaba el AMG GT Black Series, Aston Martin aportaba su Vantage F1 Edition como vehículo de intervención en pista.
Sin embargo, al finalizar la temporada 2025, la firma británica decidió no renovar su acuerdo, marcando el fin de una colaboración de cinco años que destacó por su innovación y el refuerzo de la presencia de Aston Martin en el mundo del automovilismo.
En un comunicado oficial difundido por Motorsport.com, Aston Martin declaró: “El acuerdo de Aston Martin con la Fórmula 1 para suministrar el coche de seguridad y médico oficial de la FIA concluyó al final de la temporada 2025.
Tras haber amplificado el regreso de la marca a la F1, estamos agradecidos por la asociación y el éxito de haber desempeñado este papel fundamental en la parrilla durante los últimos cinco años”.
El legado del Vantage y del DBX707
El Vantage F1 Edition de Aston Martin, introducido en 2024, ofrecía un motor V8 biturbo de 4,0 litros que generaba 656 CV, mejorando significativamente el rendimiento respecto a modelos anteriores. Este vehículo fue elogiado por su tecnología y diseño, aunque algunos pilotos señalaron que no siempre alcanzaba el nivel de potencia esperado para intervenciones rápidas en pista.
Por su parte, el SUV de lujo DBX707 fue adaptado como coche médico de la Fórmula 1, ofreciendo 697 CV y un sistema de seguridad y comunicación de última generación, garantizando la atención inmediata a los pilotos en caso de incidentes durante las carreras.
Estos vehículos representaron la apuesta de Aston Martin por combinar potencia, lujo y seguridad en el entorno de alta exigencia que exige la Fórmula 1.
Mercedes, único proveedor en 2026
Con la salida de Aston Martin, Mercedes será el único proveedor oficial de la Fórmula 1 en 2026, aportando su AMG GT Black Series de 730 CV para las funciones de coche de seguridad y el AMG GT 63 S 4MATIC+ como coche médico.
Este cambio consolida a la marca alemana como referencia en la seguridad de la parrilla y simplifica la logística de suministro de vehículos de alto rendimiento durante las 24 rondas de la temporada.
Bernd Maylander, piloto del coche de seguridad de la FIA desde el año 2000, continuará liderando las intervenciones en pista, garantizando la seguridad de los pilotos y del personal de carrera.
Con este ajuste, la Fórmula 1 apuesta a vehículos aún más potentes, confiables y estandarizados para cumplir con los protocolos internacionales de la FIA.
La decisión de Aston Martin también marca un nuevo capítulo en la estrategia de la marca británica dentro del automovilismo, que ahora centrará su atención en el desarrollo de su equipo de F1 y en la innovación de sus modelos de competición y de calle.
Para los aficionados, representa el cierre de un ciclo memorable, en el que la marca dejó su impronta en la pista y en la historia reciente de la Fórmula 1.