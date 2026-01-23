Con el flamante A526

Nueva era, viejas urgencias: el complejo desafío de Alpine en la F1 2026

Tras cerrar la temporada 2025 en el último lugar del Campeonato de Constructores, Alpine afronta una etapa clave en la Fórmula 1. El abandono del histórico programa de motores Renault y la alianza con Mercedes marcan el inicio de una nueva era para la escudería francesa, que buscará dejar atrás años de frustraciones y demostrar competitividad real bajo el nuevo reglamento técnico.