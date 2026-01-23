Alpine presentó el nuevo auto que Colapinto y Gasly usarán este 2026

La escudería francesa Alpine presentó el A526 con el que correrán el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly durante la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Con Briatore y autoridades presentes, el A526 apareció en público desde un crucero en Barcelona, España.
La extravagante presentación se llevó a cabo en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y Gasly, del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore, además Steve Nielsen, jefe de escudería.
Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors, utilizando un diseño similar al presentado en el 2025.
Alpine se ilusiona con tener una buena temporada en este 2026, principalmente debido al nuevo motor de Mercedes, el tiempo que tuvieron para preparar el A526 y las horas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones relacionadas a la aerodinámica.
El piloto argentino Franco Colapinto, junto al resto del equipo, había presentado el pasado martes la indumentaria oficial de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.
La presentación de la indumentaria se llevó a cabo a través de las redes sociales de la escudería Alpine, que compartió varias publicaciones tanto de Colapinto como de su piloto principal, el francés Pierre Gasly.
El actual será el primer año en el que Colapinto comience la temporada como titular en un equipo de Fórmula 1, ya que en 2024 corrió los últimos nueve Grandes Premios, mientras que en 2025 se perdió los primeros seis.