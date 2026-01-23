#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Fórmula 1

Alpine presentó el nuevo auto que Colapinto y Gasly usarán este 2026

Con Briatore y autoridades presentes, el A526 apareció en público desde un crucero en Barcelona, España.

El momento en el que los pilotos dan a conocer el vehículo. Crédito: REUTERS/Albert GeaEl momento en el que los pilotos dan a conocer el vehículo. Crédito: REUTERS/Albert Gea
Seguinos en
Por: 

La escudería francesa Alpine presentó el A526 con el que correrán el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly durante la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Mirá tambiénBajo la lluvia, Alpine puso en pista el auto 2026 de Colapinto en Silverstone

La extravagante presentación se llevó a cabo en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y Gasly, del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore, además Steve Nielsen, jefe de escudería.

Formula One F1 - Alpine F1 Car Presentation - Barcelona, Spain - January 23, 2026 The new Alpine F1 car is unveiled during the presentation REUTERS/Albert GeaEl nuevo Alpine A526. Crédito: REUTERS/Albert Gea

Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors, utilizando un diseño similar al presentado en el 2025.

Formula One F1 - Alpine F1 Car Presentation - Barcelona, Spain - January 23, 2026 The new Alpine F1 car is unveiled during the presentation REUTERS/Albert GeaEl nuevo Alpine A526. Crédito: REUTERS/Albert Gea

Alpine se ilusiona con tener una buena temporada en este 2026, principalmente debido al nuevo motor de Mercedes, el tiempo que tuvieron para preparar el A526 y las horas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones relacionadas a la aerodinámica.

La indumentaria de Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto, junto al resto del equipo, había presentado el pasado martes la indumentaria oficial de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

Colapinto presentó la indumentaria 2026 de Alpine y un detalle encendió preguntasColapinto presentó la indumentaria 2026 de Alpine y un detalle encendió preguntas

La presentación de la indumentaria se llevó a cabo a través de las redes sociales de la escudería Alpine, que compartió varias publicaciones tanto de Colapinto como de su piloto principal, el francés Pierre Gasly.

El actual será el primer año en el que Colapinto comience la temporada como titular en un equipo de Fórmula 1, ya que en 2024 corrió los últimos nueve Grandes Premios, mientras que en 2025 se perdió los primeros seis.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Alpine
Franco Colapinto
Fórmula 1
Automovilismo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro