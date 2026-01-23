#HOY:

Tomás Etcheverry cayó ante Bublik y sólo queda un argentino en Australian Open

El argentino perdió por 7-6, 7-6 y 6-4 ante el kazajo, quien enfrentará al australiano De Miñaur.

Tomás Etcheverry se despidió este viernes. Crédito: REUTERS/Tingshu WangTomás Etcheverry se despidió este viernes. Crédito: REUTERS/Tingshu Wang
El argentino Tomás Etcheverry perdió ante el kazajo Aleksandr Bublik en tercera ronda del Australian Open y quedó eliminado.

Bublik se impuso ante Etcheverry, 62° del ránking ATP, por 7-6, 7-6 y 6-4 en un encuentro que tuvo un sólo quiebre y que se marcó por el dominio del euroasiático desde el saque.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 23, 2026 Argentina's Tomas Martin Etcheverry in action during his third round match against Kazakhstan's Alexander Bublik REUTERS/Tingshu WangTomás Etcheverry se despidió este viernes. Crédito: REUTERS/Tingshu Wang

La participación de este año de “Tomy” en el primer Grand Slam del calendario anual igualó su rendimiento del US Open en 2025, donde también llegó hasta tercera ronda.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 23, 2026 Kazakhstan's Alexander Bublik reacts during his third round match against Argentina's Tomas Martin Etcheverry REUTERS/Tingshu WangAlexander Bublik. Crédito: REUTERS/Tingshu Wang

El kazajo, 10° del ránking mundial ATP, enfrentará en cuarta ronda al australiano Alex De Miñaur, 6° del mundo.

La actividad argentina

Con este resultado, sólo queda un argentino compitiendo en el cuadro de singles masculino. Francisco Cerúndolo venció este viernes al ruso Andrey Rublev y se metió en los octavos de final.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 23, 2026 Argentina's Francisco Cerundolo celebrates winning his third round match against Russia's Andrey Rublev REUTERS/Jaimi JoyFrancisco Cerúndolo. Crédito: REUTERS/Jaimi Joy

Cerúndolo, por primera vez en cuarta ronda del abierto australiano, enfrentará al alemán Alexander Zverev, el 3° del ránking mundial, quien viene de eliminar al británico Cameron Norrie.

