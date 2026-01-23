Tomás Etcheverry cayó ante Bublik y sólo queda un argentino en Australian Open

El argentino Tomás Etcheverry perdió ante el kazajo Aleksandr Bublik en tercera ronda del Australian Open y quedó eliminado.
El argentino perdió por 7-6, 7-6 y 6-4 ante el kazajo, quien enfrentará al australiano De Miñaur.
Bublik se impuso ante Etcheverry, 62° del ránking ATP, por 7-6, 7-6 y 6-4 en un encuentro que tuvo un sólo quiebre y que se marcó por el dominio del euroasiático desde el saque.
La participación de este año de “Tomy” en el primer Grand Slam del calendario anual igualó su rendimiento del US Open en 2025, donde también llegó hasta tercera ronda.
El kazajo, 10° del ránking mundial ATP, enfrentará en cuarta ronda al australiano Alex De Miñaur, 6° del mundo.
Con este resultado, sólo queda un argentino compitiendo en el cuadro de singles masculino. Francisco Cerúndolo venció este viernes al ruso Andrey Rublev y se metió en los octavos de final.
Cerúndolo, por primera vez en cuarta ronda del abierto australiano, enfrentará al alemán Alexander Zverev, el 3° del ránking mundial, quien viene de eliminar al británico Cameron Norrie.