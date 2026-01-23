#HOY:

Cerúndolo venció al ruso Rublev y se metió en octavos del Australian Open

El argentino se impuso por 6-3, 7-6 y 6-3 para meterse en cuarta ronda. Aún debe jugar Etcheverry.

El festejo de Cerúndolo con los hinchas argentinos. Crédito: REUTERS/Jaimi JoyEl festejo de Cerúndolo con los hinchas argentinos. Crédito: REUTERS/Jaimi Joy
Francisco Cerúndolo se impuso este viernes en la madrugada argentina ante el ruso Andrey Rublev, 15° del ránking ATP, por 6-3, 7-6 y 6-3 para avanzar a octavos del Australian Open.

El tenista argentino dominó con claridad el encuentro por la tercera ronda del primer Grand Slam del año, alcanzando su mejor rendimiento en el torneo australiano e igualando sus mejores desempeños en los torneos grandes. Había jugado las cuartas rondas de Roland Garros en 2023 y 2024.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 23, 2026 Argentina's Francisco Cerundolo in action during his third round match against Russia's Andrey Rublev REUTERS/Jaimi JoyFrancisco Cerundolo ante Andrey Rublev. Crédito: REUTERS/Jaimi Joy

Cerúndolo, 21° del ránking ATP, espera por el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev (3°) y el británico Cameron Norrie (27°).

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 23, 2026 Argentina's Francisco Cerundolo in action during his third round match against Russia's Andrey Rublev REUTERS/Jaimi JoyFrancisco Cerundolo ante Andrey Rublev. Crédito: REUTERS/Jaimi Joy

El argentino llegaba eliminando al chino Zhizhen Zhang (368°) en primera ronda y al bosnio Damir Dzumhur (68°). Aún no perdió ningún set.

El viernes sigue albiceleste

La mañana argentina del viernes tendrá la participación de la otra raqueta albiceleste presente en la tercera ronda, Tomás Etcheverry.

“Tomy”, 62° del ránking, tendrá el duro cruce ante el kazajo Aleksandr Bublik, 10° del ránking mundial, en busca del mejor rendimiento de su carrera en el Australian Open. Ya había jugado tercera ronda en 2024.

En el cuadro de dobles masculino la noticia negativa de la madrugada fue la derrota de Máximo González y Andrés Molteni en segunda ronda ante la dupla de checos Patrik Rikl y Petr Nouza por 6-2 y 6-3.

Tenis
Australian Open
Polideportivo
Australia

