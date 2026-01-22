#HOY:

Sebastián Báez dijo adiós al Australian Open tras perder ante Luciano Darderi

El argentino dio batalla pero cayó 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3. Quedan dos albicelestes en tercera ronda.

Sebastián Baez. Crédito: REUTERS/Jaimi JoySebastián Baez. Crédito: REUTERS/Jaimi Joy
En la medianoche argentina del miércoles Sebastián Báez quedó eliminado del Australian Open y no logró el avance a tercera ronda.

Fue derrota para el argentino ante el nacionalizado italiano, Luciano Darderi, por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3 en segunda ronda.

El nacido en Villa Gesell, ubicado en la 25° posición del ránking ATP, enfrentará en tercera ronda al ruso Karen Kachanov, 18° del ránking mundial.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 22, 2026 Italy's Luciano Darderi celebrates after winning his second round match against Argentina's Sebastian Baez REUTERS/Jaimi JoyLuciano Darderi en el festejo del partido. Crédito: REUTERS/Jaimi Joy

Con este resultado de Báez, sólo quedan dos raquetas albicelestes en el cuadro de singles masculino del Grand Slam de Australia: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.

Cerúndolo enfrentará a ruso Andrey Rublev, 15° del ránking ATP, desde las 1 de la madrugada argentina de este viernes. Francisco viene de eliminar al chino Zhuang y el bosnio Dzumhur.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 21, 2026 Argentina's Francisco Cerundolo in action during his second round match against Bosnia's Damir Dzumhur REUTERS/Tingshu WangFrancisco Cerundolo. Crédito: REUTERS/Tingshu Wang

Etcheverry enfrentará al kazajo Aleksandr Bublik, 10° del ránking ATP, desde las 6:10 de la mañana argentina de este viernes. Tomás viene de eliminar al serbio Kecmanovic y el británico Fery.

Dobles con cruces argentinos

El jueves tuvo dos partidos con argentinos involucrados en ambos lados de la red y una presencia asegurada ya en tercera ronda.

El mejor argentino de la categoría, Horacio Zeballos, junto a su pareja española Marcel Granollers eliminó por 6-2 y 6-3 a la dupla argentina de Sebastián Báez y Francisco Comesaña.

En un encuentro puramente albiceleste, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli vencieron a los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo por 6-4, 4-6 y 6-2.

