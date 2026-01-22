Sebastián Báez dijo adiós al Australian Open tras perder ante Luciano Darderi

En la medianoche argentina del miércoles Sebastián Báez quedó eliminado del Australian Open y no logró el avance a tercera ronda.
El argentino dio batalla pero cayó 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3. Quedan dos albicelestes en tercera ronda.
Fue derrota para el argentino ante el nacionalizado italiano, Luciano Darderi, por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3 en segunda ronda.
El nacido en Villa Gesell, ubicado en la 25° posición del ránking ATP, enfrentará en tercera ronda al ruso Karen Kachanov, 18° del ránking mundial.
Con este resultado de Báez, sólo quedan dos raquetas albicelestes en el cuadro de singles masculino del Grand Slam de Australia: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.
Cerúndolo enfrentará a ruso Andrey Rublev, 15° del ránking ATP, desde las 1 de la madrugada argentina de este viernes. Francisco viene de eliminar al chino Zhuang y el bosnio Dzumhur.
Etcheverry enfrentará al kazajo Aleksandr Bublik, 10° del ránking ATP, desde las 6:10 de la mañana argentina de este viernes. Tomás viene de eliminar al serbio Kecmanovic y el británico Fery.
El jueves tuvo dos partidos con argentinos involucrados en ambos lados de la red y una presencia asegurada ya en tercera ronda.
El mejor argentino de la categoría, Horacio Zeballos, junto a su pareja española Marcel Granollers eliminó por 6-2 y 6-3 a la dupla argentina de Sebastián Báez y Francisco Comesaña.
En un encuentro puramente albiceleste, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli vencieron a los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo por 6-4, 4-6 y 6-2.