Fórmula 1

Williams se baja de los test de Barcelona y enciende una señal de alerta

La escudería de Grove confirmó que no participará de los ensayos colectivos que la Fórmula 1 realizará entre el 26 y el 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La decisión responde a retrasos en el desarrollo del FW48, en un contexto marcado por el profundo cambio reglamentario que inaugura la temporada 2026.