Williams se baja de los test de Barcelona y enciende una señal de alerta

La Fórmula 1 se prepara para inaugurar oficialmente la temporada 2026 con los primeros ensayos colectivos en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero lo hará sin la presencia de Williams.
La escudería de Grove confirmó que no participará de los ensayos colectivos que la Fórmula 1 realizará entre el 26 y el 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La decisión responde a retrasos en el desarrollo del FW48, en un contexto marcado por el profundo cambio reglamentario que inaugura la temporada 2026.
La Fórmula 1 se prepara para inaugurar oficialmente la temporada 2026 con los primeros ensayos colectivos en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero lo hará sin la presencia de Williams.
El equipo británico anunció que no tomará parte del shakedown programado entre el 26 y el 30 de enero, una prueba clave para comenzar a evaluar los monoplazas bajo el nuevo reglamento técnico.
La ausencia resulta significativa, ya que estos test marcarán el primer contacto en pista con una normativa profundamente renovada, que introduce aerodinámica activa y una distribución de potencia cercana al 50:50 entre el motor de combustión interna y los sistemas eléctricos.
Cada escudería tendrá habilitados tres días de rodaje dentro de una ventana de cinco jornadas, en un escenario que se presenta como un verdadero desafío técnico y operativo.
Según informó Williams mediante un comunicado oficial, la decisión de no participar en Barcelona está directamente vinculada a demoras en el programa de desarrollo del FW48, el monoplaza con el que el equipo competirá en la nueva era reglamentaria.
“Williams F1 Team tomó la decisión de no participar en el shakedown de la próxima semana en Barcelona tras retrasos en el programa del FW48, mientras continuamos presionando para alcanzar el máximo rendimiento del auto”, señaló la escudería con sede en Grove.
En reemplazo de la actividad en pista, el equipo llevará adelante un intenso plan de trabajo en entornos virtuales, que incluirá sesiones de Virtual Test Track (VTT) y simulador con el coche de 2026. El objetivo es llegar en mejores condiciones al primer test oficial de pretemporada en Bahréin y, posteriormente, al inicio del campeonato en Melbourne.
La situación inevitablemente trae recuerdos de la pretemporada 2019, cuando Williams, inmerso en una profunda crisis financiera, se vio obligado a perderse su shakedown y los dos primeros días de pruebas colectivas en Barcelona, con una participación muy limitada en el resto del test.
Sin embargo, el contexto actual es distinto.
Desde la adquisición del equipo por parte de Dorilton Capital, Williams cuenta con una estructura económica más sólida y una planificación a largo plazo. Aun así, el desafío técnico de la normativa 2026 no tiene precedentes recientes, lo que explica las dificultades que enfrentan varias escuderías para cumplir con los plazos de desarrollo.
“Esperamos con ganas volver a la pista en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros aficionados por su apoyo continuo: hay mucho por lo que ilusionarse juntos en 2026”, concluyó el comunicado del equipo.
La ausencia de Williams en Barcelona no pasa inadvertida y suma un elemento de incertidumbre en el inicio de una temporada que promete redefinir el equilibrio de fuerzas en la Fórmula 1.