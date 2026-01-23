Con Hamilton y Leclerc en pista, Ferrari mostró su auto para la nueva temporada de la F1

Ferrari reveló este viernes el SF-26, el auto con el que competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1, cumpliendo una vez más con su tradición de presentar el monoplaza el mismo día de su shakedown en la pista de pruebas de Fiorano.
Ferrari presentó oficialmente el SF-26, su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1, en su tradicional pista de Fiorano. Con Lewis Hamilton y Charles Leclerc al volante durante el shakedown inicial, la Scuderia dio el primer paso de un año que aparece como decisivo en la nueva era reglamentaria.
Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron los encargados de completar las primeras vueltas, en una jornada seguida con enorme expectativa dentro y fuera del equipo.
La presentación marca el inicio de una temporada que se perfila como crucial para la Scuderia, luego de un 2025 decepcionante en términos deportivos, en el que el equipo finalizó cuarto en el campeonato de constructores.
La campaña pasada dejó sensaciones encontradas en Ferrari. Lewis Hamilton atravesó dificultades en su adaptación al equipo italiano y, por primera vez en su extensa carrera en la Fórmula 1, no logró subir al podio en ningún Gran Premio.
Esa situación condicionó el rendimiento global del equipo y desplazó a Ferrari de la pelea directa por el campeonato.
En ese contexto, Charles Leclerc asumió el liderazgo deportivo del equipo, sumando siete podios a lo largo del año y finalizando quinto en el campeonato de pilotos, apenas por delante de Hamilton. El resultado global obligó a Ferrari a replantear su enfoque de cara a la nueva temporada.
El jefe de equipo, Fred Vasseur, impulsó un plan de trabajo “agresivo” para el desarrollo del SF-26. El armado final del auto se completó prácticamente en la víspera de su presentación, reflejando un proceso de preparación intensivo y contrarreloj.
Ferrari fue además uno de los primeros equipos en volcar completamente su desarrollo aerodinámico al coche de 2026, una decisión tomada ya en abril del año pasado, con el objetivo de llegar mejor posicionados a la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1.
Con la presión en su punto más alto, la temporada 2026 aparece como una verdadera prueba de fuego tanto para Ferrari como para Hamilton, quien hace un año tomó la decisión de sumarse a la escudería más emblemática de la categoría.
A esa expectativa se suma una incógnita importante: aún no se anunció quién será el ingeniero de carrera del británico, luego de que Riccardo Adami fuera reasignado al programa de jóvenes pilotos.
Ferrari se convirtió en el quinto equipo en presentar su auto para 2026, en una intensa semana de lanzamientos que incluyó a Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi y Mercedes, mientras que Alpine lo hará en las próximas horas.
Todos los equipos ultiman detalles de cara al shakedown privado de Barcelona, previsto del 26 al 30 de enero, donde cada escudería dispondrá de tres días de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Con el SF-26 ya en pista, Ferrari dio el primer paso en una temporada que promete ser decisiva para su futuro inmediato en la Fórmula 1.