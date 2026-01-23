Ilusión intacta

Con Hamilton y Leclerc en pista, Ferrari mostró su auto para la nueva temporada de la F1

Ferrari presentó oficialmente el SF-26, su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1, en su tradicional pista de Fiorano. Con Lewis Hamilton y Charles Leclerc al volante durante el shakedown inicial, la Scuderia dio el primer paso de un año que aparece como decisivo en la nueva era reglamentaria.