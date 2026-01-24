#HOY:

Christian Horner negocia la compra de una parte de Alpine

Flavio Briatore confirmó que Christian Horner mantiene negociaciones para adquirir la participación accionaria que el fondo Otro Capital posee en Alpine. El eventual ingreso del exjefe de Red Bull marcaría un movimiento de alto impacto en la reconfiguración dirigencial de la Fórmula 1.

De concretarse, Horner regresaría a la Fórmula 1 no solo como dirigente, sino como socio estratégico. Credito: ArchivoDe concretarse, Horner regresaría a la Fórmula 1 no solo como dirigente, sino como socio estratégico. Credito: Archivo
Flavio Briatore aseguró que Christian Horner es uno de los interesados en adquirir la participación del 24% que el fondo Otro Capital posee en el equipo Alpine de Fórmula 1.

Las declaraciones del asesor ejecutivo del equipo francés confirman que existen conversaciones en curso y reavivan las especulaciones sobre el futuro del exdirector deportivo de Red Bull, despedido en julio del año pasado.

Alpine, cuyo paquete mayoritario sigue en manos de Renault, incorporó a Otro Capital como socio minoritario en 2023, cuando el grupo inversor —vinculado a figuras como Ryan Reynolds y Michael B. Jordan— desembolsó cerca de 200 millones de euros para ingresar a la estructura del equipo. Esa porción accionaria es ahora el foco de interés de distintos grupos, entre ellos el entorno de Horner.

El interés de Horner y su estrategia de regreso a la F1

Desde su salida de Red Bull, el nombre de Christian Horner ha sido vinculado a múltiples equipos de la grilla. En los últimos meses mantuvo contactos exploratorios con Aston Martin y Haas, aunque esas conversaciones no prosperaron.

FILE PHOTO: Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - April 13, 2025 Red Bull team principal Christian Horner ahead of the race REUTERS/Rula Rouhana/File PhotoDe concretarse, Horner regresaría a la Fórmula 1 no solo como dirigente, sino como socio estratégico. Credito: Archivo

Según trascendió, uno de los principales obstáculos fue la intención del británico de no asumir únicamente un rol de gestión, sino de convertirse también en accionista del proyecto deportivo.

Ese requisito parece encontrar mayor viabilidad en Alpine, donde la existencia de un paquete minoritario disponible abre la puerta a una negociación más flexible. De concretarse, Horner regresaría a la Fórmula 1 no solo como dirigente, sino como socio estratégico, una condición que considera clave para su futuro en la categoría.

Briatore marca distancia y aclara el rol de Renault

Consultado durante la presentación de la decoración 2026 de Alpine, Briatore se mostró cauto y aclaró los alcances de las negociaciones. “Otro quiere vender su participación en Alpine. Hay algunos grupos interesados en comprar ese 24%, pero todavía no lo sabemos con certeza”, explicó.

Formula One F1 - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - June 27, 2025 Red Bull team principal Christian Horner before practice REUTERS/Gintare KarpaviciuteDe concretarse, Horner regresaría a la Fórmula 1 no solo como dirigente, sino como socio estratégico. Credito: Archivo

El dirigente italiano subrayó que cualquier operación deberá atravesar varias instancias: primero, el acuerdo con Otro Capital; luego, la aprobación de Renault como accionista mayoritario. “Cuando alguien compre ese 24%, nosotros seguiremos teniendo el 74 o 75% y recién ahí se discutirá el futuro”, señaló.

Briatore también buscó despegarse del proceso: “Conozco a Christian desde hace muchos años y hablo con él habitualmente, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Él está negociando con Otro, no con nosotros”.

Actualmente, el cargo formal de director general del equipo lo ocupa Steve Nielsen, aunque en los hechos Briatore ejerce el liderazgo deportivo y estratégico de Alpine, en un contexto donde los movimientos accionariales podrían redefinir el futuro del equipo en la Fórmula 1.

