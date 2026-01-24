Briatore confirma conversaciones

Christian Horner negocia la compra de una parte de Alpine

Flavio Briatore confirmó que Christian Horner mantiene negociaciones para adquirir la participación accionaria que el fondo Otro Capital posee en Alpine. El eventual ingreso del exjefe de Red Bull marcaría un movimiento de alto impacto en la reconfiguración dirigencial de la Fórmula 1.