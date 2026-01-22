Relación de compresión y sospechas

La FIA busca cerrar la polémica por los motores antes del debut de la Fórmula 1

La FIA confirmó que trabaja para resolver antes del inicio de la temporada 2026 la primera gran controversia técnica del nuevo reglamento de motores. Varios fabricantes sospechan que Mercedes y Red Bull habrían encontrado una interpretación ventajosa de la normativa sobre la relación de compresión.