Isack Hadjar el más rápido

Colapinto ilusiona en el shakedown de la F1 con un tercer puesto en Barcelona

El piloto argentino tuvo un destacado comienzo en la pretemporada de la Fórmula 1 al finalizar tercero en la primera sesión matinal del shakedown en Barcelona. El argentino mostró competitividad con Alpine pese a una interrupción mecánica que limitó su tiempo en pista.