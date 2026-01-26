Colapinto ilusiona en el shakedown de la F1 con un tercer puesto en Barcelona

La Fórmula 1 puso en marcha oficialmente la temporada 2026 con la primera sesión de pruebas de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Catalunya, escenario del shakedown inicial de los nuevos monoplazas.
El piloto argentino tuvo un destacado comienzo en la pretemporada de la Fórmula 1 al finalizar tercero en la primera sesión matinal del shakedown en Barcelona. El argentino mostró competitividad con Alpine pese a una interrupción mecánica que limitó su tiempo en pista.
En una jornada en la que solo siete equipos salieron a pista, Isack Hadjar fue el más veloz de la mañana al marcar un tiempo de 1m18s835 con Red Bull, registro conseguido a cinco minutos del final de la sesión.
El francés fue mejorando progresivamente sus tiempos a lo largo del entrenamiento, luego de liderar inicialmente con 1m21s033, hasta alcanzar su mejor vuelta tras una serie de mejoras constantes.
Andrea Kimi Antonelli, quien había dominado gran parte de la sesión, finalizó segundo con Mercedes a 1s865 del líder.
Franco Colapinto cerró la sesión en un meritorio tercer puesto con un mejor tiempo de 1m21s348 al volante del Alpine A526.
El piloto argentino logró su vuelta más rápida en los últimos 15 minutos de la práctica, luego de una jornada condicionada por un inconveniente mecánico que lo mantuvo más de una hora en boxes.
El problema se produjo cuando el monoplaza se detuvo momentáneamente al cumplirse las primeras dos horas del entrenamiento, situación que provocó la primera bandera roja del día.
A pesar de haber completado solo 28 vueltas, Colapinto consiguió posicionarse entre los tres mejores, dejando una impresión positiva en este primer contacto oficial con el auto.
Detrás de los tres primeros se ubicaron Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac) y Gabriel Bortoleto (Audi).
Ocon fue el piloto con mayor cantidad de giros en la sesión, con 67 vueltas, seguido por Antonelli y Hadjar. Colapinto y Bortoleto estuvieron entre los que menos rodaron, ambos afectados por interrupciones técnicas.
La actividad continuará por la tarde con una nueva sesión de cuatro horas.
En Sudamérica, la tanda vespertina se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 (hora de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile), mientras que en el resto del continente los horarios variarán según la zona.