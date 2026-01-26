#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Isack Hadjar el más rápido

Colapinto ilusiona en el shakedown de la F1 con un tercer puesto en Barcelona

El piloto argentino tuvo un destacado comienzo en la pretemporada de la Fórmula 1 al finalizar tercero en la primera sesión matinal del shakedown en Barcelona. El argentino mostró competitividad con Alpine pese a una interrupción mecánica que limitó su tiempo en pista.

A pesar de los inconvenientes, Colapinto fue tercero en el debut de la F1 2026A pesar de los inconvenientes, Colapinto fue tercero en el debut de la F1 2026
Seguinos en
Por: 

La Fórmula 1 puso en marcha oficialmente la temporada 2026 con la primera sesión de pruebas de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Catalunya, escenario del shakedown inicial de los nuevos monoplazas.

En una jornada en la que solo siete equipos salieron a pista, Isack Hadjar fue el más veloz de la mañana al marcar un tiempo de 1m18s835 con Red Bull, registro conseguido a cinco minutos del final de la sesión.

A pesar de los inconvenientes, Colapinto fue tercero en el debut de la F1 2026Hadjar marcó el ritmo en una mañana de estreno para los nuevos monoplazas

El francés fue mejorando progresivamente sus tiempos a lo largo del entrenamiento, luego de liderar inicialmente con 1m21s033, hasta alcanzar su mejor vuelta tras una serie de mejoras constantes.

Andrea Kimi Antonelli, quien había dominado gran parte de la sesión, finalizó segundo con Mercedes a 1s865 del líder.

Colapinto, competitivo con Alpine pese a un problema técnico

Franco Colapinto cerró la sesión en un meritorio tercer puesto con un mejor tiempo de 1m21s348 al volante del Alpine A526.

El piloto argentino logró su vuelta más rápida en los últimos 15 minutos de la práctica, luego de una jornada condicionada por un inconveniente mecánico que lo mantuvo más de una hora en boxes.

Mirá tambiénChristian Horner negocia la compra de una parte de Alpine

El problema se produjo cuando el monoplaza se detuvo momentáneamente al cumplirse las primeras dos horas del entrenamiento, situación que provocó la primera bandera roja del día.

A pesar de haber completado solo 28 vueltas, Colapinto consiguió posicionarse entre los tres mejores, dejando una impresión positiva en este primer contacto oficial con el auto.

Primeros tiempos y continuidad de la actividad en Barcelona

Detrás de los tres primeros se ubicaron Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac) y Gabriel Bortoleto (Audi).

Mirá tambiénWilliams se baja de los test de Barcelona y enciende una señal de alerta

Ocon fue el piloto con mayor cantidad de giros en la sesión, con 67 vueltas, seguido por Antonelli y Hadjar. Colapinto y Bortoleto estuvieron entre los que menos rodaron, ambos afectados por interrupciones técnicas.

La actividad continuará por la tarde con una nueva sesión de cuatro horas.

A pesar de los inconvenientes, Colapinto fue tercero en el debut de la F1 2026La actividad continuará por la tarde con una nueva sesión de cuatro horas.

En Sudamérica, la tanda vespertina se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 (hora de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile), mientras que en el resto del continente los horarios variarán según la zona.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Fórmula 1
Franco Colapinto
Alpine
Automovilismo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro