Ferrari y Red Bull monopolizan la mañana del segundo día de test en Barcelona
En la segunda jornada del shakedown privado de Fórmula 1 en Barcelona, Ferrari y Red Bull fueron los únicos equipos en pista durante la sesión matutina. Charles Leclerc acumuló un extenso programa de vueltas con el SF-26, mientras que Max Verstappen encabezó los tiempos con el RB22 en condiciones de asfalto seco y mojado.
Duelo silencioso en Montmeló: Ferrari y Red Bull marcan el pulso del shakedown 2026
A mitad del segundo día de pruebas privadas de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Catalunya, el panorama es claro: solo Ferrari y Red Bull rodaron en pista durante la mañana. Los dos equipos de punta continúan concentrando la atención en este shakedown a puertas cerradas, enfocado más en la recopilación de datos que en el rendimiento puro.
Ferrari alineó por primera vez esta semana al SF-26 con Charles Leclerc, mientras que Red Bull hizo debutar a Max Verstappen con el RB22, luego de una intensa jornada inicial en la que Isack Hadjar completó 108 vueltas el lunes.
Con el asfalto seco en las primeras horas, ambos pilotos marcaron referencias cronológicas, aunque sin valor competitivo. Verstappen registró un 1’20”0, superando el 1’20”8 de Leclerc, en un contexto donde los equipos priorizan evaluaciones aerodinámicas, gestión energética y el comportamiento de las nuevas unidades de potencia 2026.
La única interrupción de la mañana llegó cuando el piloto neerlandés protagonizó una leve salida de pista, que derivó en la única bandera roja, sin consecuencias técnicas ni físicas.
Lluvia, neumáticos Full Wet y simulación de carrera
Tal como anticipaban los pronósticos, la lluvia apareció cerca de las 10:30, obligando a ambos equipos a montar neumáticos Full Wet. En ese escenario, Leclerc fue progresivamente reduciendo sus tiempos a medida que la pista mejoraba, hasta ubicarse en torno al 1’30”.
El piloto monegasco completó alrededor de 50 vueltas, alcanzando prácticamente la distancia total de un Gran Premio en Montmeló (66 giros), consolidando así un programa de trabajo extenso y sin sobresaltos para Ferrari.
Verstappen giró menos durante la mañana, aunque Red Bull llega con una ventaja significativa en kilometraje. La nueva unidad de potencia DM01, desarrollada por Red Bull Powertrains, ya suma 196 vueltas, considerando también el rodaje previo de Liam Lawson con Racing Bulls.
Ese volumen de datos explica la estrategia más conservadora del equipo austríaco en esta segunda jornada.
Expectativa por el resto de los equipos
McLaren, actual campeón del mundo, no tenía confirmada su participación en esta sesión matutina y, al cierre del turno, aún no había salido a pista. De mantenerse esa decisión, el equipo británico estaría resignando un valioso día completo de pruebas.
Tras la pausa reglamentaria del mediodía, se espera que los equipos que continúen en el shakedown retomen la actividad por la tarde, en una jornada que sigue ofreciendo más incógnitas técnicas que certezas deportivas.