Fórmula 1

Ferrari y Red Bull monopolizan la mañana del segundo día de test en Barcelona

En la segunda jornada del shakedown privado de Fórmula 1 en Barcelona, Ferrari y Red Bull fueron los únicos equipos en pista durante la sesión matutina. Charles Leclerc acumuló un extenso programa de vueltas con el SF-26, mientras que Max Verstappen encabezó los tiempos con el RB22 en condiciones de asfalto seco y mojado.