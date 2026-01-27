Franco Colapinto habló de su primer día con Alpine en los test de Barcelona: “Es todo muy diferente”
El argentino completó 60 vueltas en su estreno de pretemporada con el nuevo auto bajo el reglamento 2026. Destacó el trabajo del equipo, el ambiente en el box y dejó en claro cuál es el objetivo: sumar kilómetros y aprender.
Franco Colapinto bajó del Alpine después de su primer día completo de test en Barcelona con la mezcla justa de sensaciones: entusiasmo por el estreno, conciencia de que todo es nuevo y la cabeza puesta en acumular experiencia. Fue su debut en una pretemporada de Fórmula 1 con auto nuevo y reglamento nuevo, un combo que -según contó- hace que todo sea todavía más desafiante.
El bonaerense de 22 años giró 60 vueltas en total en el circuito de Montmeló (4.657 km y 14 curvas), repartidas en 28 por la mañana y 32 por la tarde, para un total de 279 kilómetros recorridos. La jornada se dio con clima fresco pero estable: sol durante todo el día, con temperaturas entre 6 y 14°C.
Qué dijo Franco Colapinto después de girar en Barcelona
“Primero que nada, es una buena sensación estar entrando en mi primera pretemporada de Fórmula 1 con un auto nuevo”, contó Colapinto. Y enseguida puso el foco en el contexto técnico: “Es todo muy diferente con las nuevas regulaciones, son cambios muy grandes, y eso es muy emocionante para todos”.
El piloto argentino, que registró el tercer mejor tiempo de ocho pilotos por la mañana, también remarcó la tarea previa de Alpine para llegar a este punto: “El equipo hizo un gran trabajo preparando todo para tener el auto listo para salir a pista el primer día acá en Barcelona”.
En una etapa donde abundan los chequeos y las pruebas de sistemas, dejó en claro que la clave no pasa por los tiempos: “Siempre hay mucho por aprender en esta parte del año, con tantas cosas nuevas por entender”.
Además, destacó el clima puertas adentro: “ Está bueno ver tanta positividad y optimismo en el box, y ver a todos poniendo muchísimo esfuerzo”.
Y cerró con la hoja de ruta para lo que viene: “Tenemos dos días más para girar acá, donde necesitamos sumar más kilometraje y completar más vueltas. Vamos a enfocarnos en nosotros, seguir trabajando duro, mantener la energía positiva e intentar aprovechar al máximo esta semana de test”.
Steve Nielsen: “El objetivo principal es aprender, no apurarse”
Steve Nielsen, director de Alpine, también hizo su balance y reforzó la idea de que fue un día típico de inicio de test, con más foco en procesos que en rendimiento.
“Primero que nada, felicitaciones a todo el equipo en pista y en la fábrica por tener el auto listo prácticamente apenas se encendió la luz verde al final del pitlane en el primer día del shakedown”, destacó. Y subrayó que eso es resultado del “trabajo duro” para arrancar esta nueva era reglamentaria de la mejor manera.
Tras el filming day previo en Silverstone con Pierre Gasly, esta vez fue el turno de Colapinto. “Al final, fue un primer día típico de test, pasando por distintos programas y chequeos de sistemas”, explicó Nielsen. También reveló que hubo “algunos problemas menores” que retrasaron parte del plan, algo que consideró normal con un auto totalmente nuevo.
La frase que resume la postura del equipo fue contundente: “En estos eventos, la tarea principal es aprender y entender, más que apresurarse demasiado y demasiado pronto”. Incluso admitió que en ciertos momentos decidieron limitar rodaje de manera deliberada para asegurarse de que todo funcionara como debía.
A Alpine le quedan dos días más de test en Barcelona, a elegir del martes al viernes. El objetivo de sumar kilómetros y rodar comenzó de la mejor manera.