Fórmula 1

Franco Colapinto habló de su primer día con Alpine en los test de Barcelona: “Es todo muy diferente”

El argentino completó 60 vueltas en su estreno de pretemporada con el nuevo auto bajo el reglamento 2026. Destacó el trabajo del equipo, el ambiente en el box y dejó en claro cuál es el objetivo: sumar kilómetros y aprender.