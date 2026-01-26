A contrarreloj

Aston Martin llega con retraso a Barcelona y pone en duda su participación en los primeros tests

El equipo de Stroll atraviesa una situación delicada en el inicio de la pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona. El equipo no estará en pista durante las dos primeras jornadas y crecen las dudas sobre cuándo Fernando Alonso y Lance Stroll podrán estrenar el nuevo monoplaza.