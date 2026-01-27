Pasión liga

Se presentó la 8ª Copa Ciudad de Recreo: ocho clubes locales serán protagonistas

En el recinto del Concejo Municipal quedó oficialmente lanzada una nueva edición del tradicional certamen recreino. La competencia distinguirá a Sergio Espíndola, histórico dirigente del fútbol formativo, y contará con la participación de ocho instituciones de la ciudad, con un calendario ya confirmado y un fuerte acompañamiento institucional.