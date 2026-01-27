Se presentó la 8ª Copa Ciudad de Recreo: ocho clubes locales serán protagonistas
En el recinto del Concejo Municipal quedó oficialmente lanzada una nueva edición del tradicional certamen recreino. La competencia distinguirá a Sergio Espíndola, histórico dirigente del fútbol formativo, y contará con la participación de ocho instituciones de la ciudad, con un calendario ya confirmado y un fuerte acompañamiento institucional.
Presentación oficial de la 8ª Copa Ciudad de Recreo en el Concejo Municipal. Crédito: Gentileza.
La ciudad de Recreo volvió a poner en marcha uno de los eventos deportivos más representativos de su calendario anual. Este lunes 26 de enero, en el recinto del Concejo Municipal, se realizó la presentación oficial de la 8ª Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino, torneo que ya se consolidó como un clásico del verano y que reúne a los clubes locales en un marco de competencia, encuentro y pertenencia comunitaria.
La edición 2026 llevará el nombre de Sergio Espíndola, referente indiscutido del fútbol recreino, dirigente con más de 30 años de trayectoria vinculada a la formación de jugadores y actual presidente del Club Cruz Roja. Un reconocimiento que emocionó al homenajeado y que pone en valor el trabajo silencioso y sostenido de quienes construyen el deporte desde sus bases.
El acto fue encabezado por el presidente del Concejo Municipal, Omar Picard, acompañado por el propio Espíndola y los capitanes de los ocho equipos participantes: Asto, Central Oeste, Cosmos, Cruz Roja, Defensores de Recreo, Deportivo Nobleza, Huracán y La Perla del Oeste. También formaron parte del lanzamiento autoridades municipales, dirigentes deportivos, representantes institucionales y público en general.
Durante su alocución, Picard destacó la importancia del certamen para la ciudad: “Estamos muy expectantes, ultimando detalles para que comience a rodar la pelota de esta octava Copa Ciudad de Recreo. Es un torneo que organiza el Concejo Municipal, pero que se construye con el acompañamiento permanente de las instituciones. Recreo se instaló en la agenda deportiva con este evento y eso nos gratifica”, expresó.
Luego fue el turno de Sergio Espíndola, quien agradeció la distinción con palabras cargadas de emoción. “Estoy muy contento. Es algo muy lindo y agradezco a quienes lo hicieron posible. Nunca pensé que pasaría esto”, señaló, para luego realizar un repaso de su recorrido ligado al fútbol formativo y al compromiso social que implica el trabajo en los clubes.
Autoridades municipales y dirigentes deportivos participaron del lanzamiento. Crédito: Gentileza.
El intendente Omar Colombo también tomó la palabra y remarcó el valor de la Copa en su octava edición, subrayando el crecimiento sostenido del torneo y su impacto positivo en la vida deportiva y social de la ciudad.
En el desarrollo del encuentro, el concejal Horacio Grisetti fue el encargado de dar lectura al acta acuerdo, donde se detalló la modalidad del certamen. Posteriormente, los presidentes de los clubes procedieron a rubricar el documento y se llevó a cabo el sorteo del fixture, dejando definidos los cruces iniciales.
La competencia comenzará el miércoles 4 de febrero en la cancha de Deportivo Nobleza, con los enfrentamientos entre Defensores de Recreo y Huracán, desde las 20, y luego Nobleza frente a Cosmos, a las 22. La continuidad será el viernes 6 de febrero en el estadio de La Perla del Oeste, donde jugarán Central Oeste ante Asto y, en el cierre de la jornada, La Perla frente a Cruz Roja.
Las semifinales están programadas para el viernes 20 de febrero, en horario a confirmar, con cruces entre los ganadores de los partidos 4 y 2 por un lado, y de los encuentros 1 y 3 por el otro. La definición será el viernes 27 de febrero, con el partido por el tercer puesto a las 20 y la gran final a las 22.
Las entradas generales tendrán un valor de 4.000 pesos y se venderán únicamente en puerta. Lo recaudado se dividirá en partes iguales entre los clubes participantes de cada jornada, fortaleciendo así el aspecto solidario e institucional del torneo.
En cuanto a los premios, todos los clubes recibirán kits deportivos. El campeón sumará tres pelotas, el subcampeón dos y el tercer puesto una. Además, el primer y segundo lugar serán distinguidos con medallas, gentileza de la Liga Santafesina de Fútbol.
La jornada inaugural contará con un momento especial: el Himno Nacional Argentino será interpretado por el reconocido cantautor recreino Juanchi Brillada. Asimismo, durante la primera y la última fecha habrá una carpa de la salud a cargo del Hospital Protomédico y el Club de Leones de Recreo, destinada a la concientización, promoción de hábitos saludables y medición de tensión arterial.
Cabe destacar que la edición 2026 de la Copa Ciudad de Recreo cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Recreo, ratificando el compromiso conjunto con el desarrollo del deporte local.