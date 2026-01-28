Colapinto vuelve a destacarse en Barcelona y finaliza segundo en los test de pretemporada

Luego de un martes condicionado por la lluvia, que redujo notablemente la actividad en pista, las mejores condiciones meteorológicas de este miércoles permitieron una sesión matinal mucho más productiva en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
El piloto argentino volvió a ser uno de los grandes protagonistas de los ensayos privados de la Fórmula 1 en Barcelona. Al mando del Alpine A526, el piloto argentino cerró la mañana del miércoles con el segundo mejor tiempo, solo superado por George Russell, en una sesión marcada por una mayor actividad en pista, interrupciones por banderas rojas y el debut del nuevo McLaren.
En ese contexto, Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine A526 y ratificó su buen momento, registrando el segundo mejor tiempo de la mañana con 1m19s150.
El argentino quedó únicamente por detrás de George Russell, quien sobre el cierre de la sesión marcó el mejor registro de la pretemporada hasta el momento con 1m17s580 al volante del Mercedes W17.
La actuación de Colapinto fue sólida tanto en ritmo como en consistencia, completando 56 vueltas y ubicándose nuevamente entre los pilotos más destacados de la jornada.
La sesión comenzó con varios equipos saliendo rápidamente a pista. En los primeros minutos giraron Russell (Mercedes), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Colapinto (Alpine) y Nico Hülkenberg (Audi).
Sin embargo, la actividad se vio interrumpida cerca de las 9:50 por la primera bandera roja, luego de que el Audi R26 quedara detenido entre las curvas 9 y 10, presuntamente por un inconveniente hidráulico.
El episodio volvió a exponer los problemas de confiabilidad del nuevo proyecto de Audi, que ya el lunes había completado apenas 27 vueltas antes de sufrir una detención definitiva. Al momento de la pausa de este miércoles, el monoplaza apenas acumulaba cinco giros y no regresó a pista durante la mañana.
Tras unos veinte minutos de interrupción, la actividad se reanudó brevemente antes de una segunda bandera roja, provocada por el Haas VF-26 de Bearman, detenido en la curva 2. La escudería estadounidense había sido la más activa el lunes, pero este inconveniente volvió a frenar la sesión por otros veinte minutos.
Recién pasadas las 11:00, y luego de las interrupciones, McLaren realizó su esperado debut en pista con el MCL40, conducido por el vigente campeón del mundo Lando Norris. A diferencia de otros equipos, la escudería británica había optado por no realizar un shakedown previo, apostando a maximizar el desarrollo del monoplaza antes de sacarlo a pista.
En términos de actividad, Russell fue el piloto que más giró con 92 vueltas, seguido por Lindblad con 61 y Colapinto con 56, un registro que refleja el intenso programa de trabajo del Alpine durante la mañana. Norris completó 33 giros, mientras que Bearman y Hülkenberg quedaron en 21 y 5, respectivamente.
Desde Alpine confirmaron que Colapinto le cederá el auto a Pierre Gasly en la sesión de la tarde, en tanto que en Mercedes se producirá el relevo entre Russell y Andrea Kimi Antonelli. Ferrari, Red Bull y Cadillac ya habían anticipado que no rodarían este miércoles, mientras que Williams permanece ausente de estos ensayos y Aston Martin iniciará su actividad recién el jueves.
Con otra actuación consistente y competitiva, Franco Colapinto continúa consolidando su presencia en la Fórmula 1, sumando kilómetros clave y manteniéndose en los primeros planos de una pretemporada que lo tiene como uno de los nombres más observados del paddock.