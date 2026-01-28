Russell el más rápido

Colapinto vuelve a destacarse en Barcelona y finaliza segundo en los test de pretemporada

El piloto argentino volvió a ser uno de los grandes protagonistas de los ensayos privados de la Fórmula 1 en Barcelona. Al mando del Alpine A526, el piloto argentino cerró la mañana del miércoles con el segundo mejor tiempo, solo superado por George Russell, en una sesión marcada por una mayor actividad en pista, interrupciones por banderas rojas y el debut del nuevo McLaren.