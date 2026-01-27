Alpine sorprende en Barcelona con una solución aerodinámica poco convencional
En el shakedown de Fórmula 1 que se desarrolla a puertas cerradas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, Alpine dejó ver las primeras claves técnicas de su monoplaza 2026. El A526, que esta semana conduce Franco Colapinto, presentó un diseño de alerón delantero singular y soluciones aerodinámicas que marcan el rumbo del equipo de Enstone de cara a la nueva reglamentación.
Alerón delantero y suspensión: la carta técnica de Alpine en los tests de F1. Credito: Motorsportsla.com
Aunque el shakedown de la Fórmula 1 en Barcelona se desarrolla sin acceso al público ni a la prensa, las escasas imágenes difundidas de la sesión matinal permiten comenzar a analizar las diferentes interpretaciones técnicas que los equipos están adoptando para la nueva era reglamentaria.
Uno de los focos estuvo puesto en Alpine, que inició su programa de pruebas con Franco Colapinto al volante del A526, en lo que significó el primer contacto del piloto argentino con el monoplaza 2026.
Previamente, Pierre Gasly había sido el encargado de conducir el coche durante un shakedown privado realizado en Silverstone, aunque con una versión aún camuflada y sin mayores detalles visibles.
Un alerón delantero con soluciones poco habituales
Las imágenes captadas en el Circuito de Barcelona-Catalunya confirmaron que el Alpine 2026 difiere notablemente de la versión mostrada el pasado viernes durante el evento de presentación del equipo a bordo del crucero MSC World Europa, en el puerto de Barcelona.
El elemento que más llamó la atención fue el tratamiento del alerón delantero. En la zona exterior se observa una elevación muy pronunciada del plano, acompañada por una aleta destinada a controlar el flujo de aire alrededor de las ruedas delanteras, una región clave para la eficiencia aerodinámica bajo la nueva normativa.
Además, el endplate presenta un pequeño labio en su cara interior, diseñado para mejorar el control del flujo y la generación de vórtices. Se trata de una solución que remite a conceptos utilizados en la Fórmula 1 antes del endurecimiento de las restricciones aerodinámicas en 2019, ahora reinterpretada dentro del nuevo marco reglamentario.
Suspensión y filosofía aerodinámica
Más allá del alerón delantero, otro punto de interés del Alpine A526 es su suspensión delantera.
El monoplaza utiliza un sistema de balancines accionados por tirantes de tracción, acompañado por una marcada inclinación del brazo trasero del triángulo superior, una arquitectura similar a la que viene utilizando McLaren.
El piloto argentino registró el tercer mejor tiempo de ocho pilotos por la mañana del lunes.
Esta configuración sugiere una búsqueda deliberada de control aerodinámico en la zona frontal y una gestión más eficiente de las cargas, aspectos fundamentales en una temporada en la que todos los equipos aún se encuentran en plena fase de aprendizaje.
Por el momento, se trata apenas de un primer vistazo al coche que compartirán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la temporada 2026. No obstante, es esperable que Alpine introduzca evoluciones respecto a esta versión inicial antes del debut oficial del campeonato, previsto para el Gran Premio de Australia.