Temporada 2026

Alpine sorprende en Barcelona con una solución aerodinámica poco convencional

En el shakedown de Fórmula 1 que se desarrolla a puertas cerradas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, Alpine dejó ver las primeras claves técnicas de su monoplaza 2026. El A526, que esta semana conduce Franco Colapinto, presentó un diseño de alerón delantero singular y soluciones aerodinámicas que marcan el rumbo del equipo de Enstone de cara a la nueva reglamentación.