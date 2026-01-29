Fórmula 1

Mercedes impone condiciones en Barcelona mientras Cadillac retoma actividad con Checo Pérez

La cuarta mañana de los test privados de Fórmula 1 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya dejó señales claras en el paddock: Mercedes volvió a mostrarse sólido con Andrea Kimi Antonelli al frente de la tabla, mientras que Cadillac retomó la actividad con el regreso de Sergio “Checo” Pérez. En contraste, varios equipos optaron por no rodar o enfrentaron contratiempos técnicos en una jornada marcada por estrategias dispares.