Mercedes impone condiciones en Barcelona mientras Cadillac retoma actividad con Checo Pérez
La cuarta mañana de los test privados de Fórmula 1 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya dejó señales claras en el paddock: Mercedes volvió a mostrarse sólido con Andrea Kimi Antonelli al frente de la tabla, mientras que Cadillac retomó la actividad con el regreso de Sergio “Checo” Pérez. En contraste, varios equipos optaron por no rodar o enfrentaron contratiempos técnicos en una jornada marcada por estrategias dispares.
Test de F1 en Barcelona: Mercedes marca el ritmo y Checo Pérez vuelve a pista con Cadillac
Andrea Kimi Antonelli fue nuevamente la referencia absoluta del día. El joven piloto italiano marcó un tiempo de 1:17.081, sacándole más de un segundo de ventaja a su perseguidor inmediato y completando un total estimado de 90 vueltas, lo que reafirma la consistencia del programa de Mercedes en estos ensayos.
La escudería alemana cerró así su tercera y última jornada de pruebas en Barcelona, acumulando una cantidad significativa de kilómetros antes de reencontrarse con la pista en los test de Sakhir. La solidez mostrada por el monoplaza comienza a generar inquietud entre sus rivales, tanto por ritmo como por fiabilidad.
Test de F1 en Barcelona: Mercedes marca el ritmo y Checo Pérez vuelve a pista con Cadillac
Lewis Hamilton, por su parte, finalizó tercero con Ferrari, a poco más de un segundo y medio del mejor registro. El británico completó 87 giros, destacando la evolución del auto italiano en términos de confiabilidad y regularidad, aspectos clave en esta etapa de desarrollo.
McLaren competitivo y regreso controlado de Checo Pérez con Cadillac
McLaren afrontó su segunda jornada de trabajo, esta vez con Oscar Piastri al volante en reemplazo de Lando Norris. El australiano finalizó segundo en la clasificación matinal, aunque con un programa más interrumpido y mayor permanencia en boxes respecto a Mercedes y Ferrari. Aun así, el ritmo mostrado fue alentador para el equipo de Woking.
Más atrás apareció Sergio “Checo” Pérez, quien volvió a subirse al Cadillac tras una sesión previa condicionada por problemas técnicos.
El mexicano, que reemplazó a Valtteri Bottas, completó 38 vueltas y registró un tiempo a casi cuatro segundos del líder. Si bien los números no fueron competitivos, el objetivo principal fue sumar kilómetros y validar sistemas en un regreso sin sobresaltos.
Test de F1 en Barcelona: Mercedes marca el ritmo y Checo Pérez vuelve a pista con Cadillac
Entre ambos se ubicó Liam Lawson, quien colocó al Racing Bulls en la cuarta posición con una sesión prolija y sin interrupciones, completando 64 giros.
Problemas técnicos y ausencias estratégicas en el paddock
La mañana no estuvo exenta de complicaciones. Aston Martin fue la nota de preocupación, ya que no logró salir a pista antes del almuerzo debido a trabajos contrarreloj para finalizar el armado del AMR26, que había llegado al circuito apenas la noche anterior.
Test de F1 en Barcelona: Mercedes marca el ritmo y Checo Pérez vuelve a pista con Cadillac
Se espera que Lance Stroll sea el primer piloto en probar el monoplaza diseñado por Adrian Newey, el primero del ingeniero fuera de Red Bull.
La ausencia de Red Bull estaba prevista: el equipo aguarda la llegada de piezas de repuesto tras el accidente sufrido por Isack Hadjar el martes. Alpine, en tanto, decidió no participar de esta tanda para concentrar su actividad en la jornada final del viernes.
También Audi y Haas optaron por guardar sus días restantes de pruebas, apostando a un cierre de semana con mayor actividad junto al resto de la parrilla.
Clasificación – Test privado de Barcelona (jueves por la mañana)
Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – 1:17.081 – 90 vueltas