En Barcelona

Hamilton analizó el complejo debut del Ferrari SF-26 en los tests de pretemporada

La Scuderia Ferrari completó su primer día de pruebas de la Fórmula 1 2026 en el circuito de Barcelona-Catalunya en condiciones climáticas adversas. Lewis Hamilton calificó la jornada como “muy desafiante”, aunque destacó la fiabilidad del nuevo SF-26 y el valioso volumen de información recopilada en el arranque de una temporada marcada por un profundo cambio reglamentario.