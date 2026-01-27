Pretemporada en Barcelona: Hadjar perdió el control del RB22 y chocó contra las barreras

La segunda jornada del primer test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Barcelona quedó marcada por el choque de Isack Hadjar, piloto de Red Bull, en el tramo final del día.
El francés Isack Hadjar protagonizó el incidente más fuerte de la segunda jornada de pruebas 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya: perdió el control en la última curva y chocó de espaldas. Red Bull aseguró que está bien.
La segunda jornada del primer test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Barcelona quedó marcada por el choque de Isack Hadjar, piloto de Red Bull, en el tramo final del día.
El accidente ocurrió en la última curva del Circuit de Barcelona-Catalunya, cuando el RB22 se desacomodó y terminó impactando con la parte trasera contra la barrera Tecpro.
La salida de pista provocó bandera roja y dio por terminada la actividad. Según Autosport, el golpe se produjo a unos 40 minutos del final de la sesión.
La jornada estuvo condicionada por la lluvia, en un test de cinco días a puertas cerradas, pensado para que los equipos acumulen kilómetros con la nueva normativa técnica 2026.
Red Bull fue el único equipo que giró tanto el lunes como el martes. Max Verstappen condujo por la mañana y Hadjar tomó el auto por la tarde, con la pista húmeda.
En pista, Ferrari fue el único otro equipo presente ese martes: giraron Charles Leclerc y Lewis Hamilton con el SF-26, mientras el resto no salió a rodar.
Tras el impacto, un vocero de Red Bull le confirmó a Autosport que Hadjar estaba “all good”, sin consecuencias físicas tras el golpe.
El auto, en cambio, mostró daños en la zona trasera: la salida de pista afectó componentes y obliga al equipo a evaluar reparaciones en un momento del año donde los repuestos son escasos.
En una pretemporada acotada por reglamento, el choque llega como un contratiempo, aunque el cronograma permite que Red Bull vuelva a pista en otra de sus jornadas habilitadas.