Fórmula 1

Pretemporada en Barcelona: Hadjar perdió el control del RB22 y chocó contra las barreras

El francés Isack Hadjar protagonizó el incidente más fuerte de la segunda jornada de pruebas 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya: perdió el control en la última curva y chocó de espaldas. Red Bull aseguró que está bien.