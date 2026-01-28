Cadillac pausa su estreno en pista y concentra el trabajo fuerte del shakedown hacia el final de la semana
El nuevo equipo decidió no salir a pista este miércoles en el shakedown de la Fórmula 1 en Barcelona y concentrar su programa de pruebas para el jueves y el viernes. Tras un lunes inicial con sensaciones positivas pese a inconvenientes técnicos, la escudería aprovecha la pausa para analizar datos y avanzar en el desarrollo del monoplaza junto a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.
Luego de cumplir con el objetivo de estar listo para rodar el lunes, en el inicio del shakedown de la Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Catalunya, Cadillac no volvió a salir a pista y confirmó que tampoco lo hará este miércoles. La escudería estadounidense, que debutará oficialmente en la categoría en 2026, planea completar su semana de actividad entre el jueves y el viernes.
La ausencia del martes respondió en gran parte a las desfavorables condiciones climáticas, que limitaron la actividad a solo dos equipos, Red Bull y Ferrari.
En ese contexto, la decisión de Cadillac de permanecer en boxes fue coherente con una estrategia enfocada más en la recopilación y análisis de datos que en la acumulación apresurada de kilómetros.
Un lunes con problemas… y conclusiones alentadoras
El lunes, Valtteri Bottas fue el encargado de inaugurar el trabajo en pista para Cadillac durante la sesión matinal, completando 33 vueltas. Posteriormente, Sergio Pérez tomó el control del monoplaza, aunque solo pudo dar 11 giros debido a diversos inconvenientes técnicos.
Lejos de generar preocupación, la jornada dejó un balance positivo dentro del equipo. El propio Pérez destacó que los problemas aparecidos en el primer día son parte natural del proceso en un contexto de fuerte cambio reglamentario.
“Siempre es un desafío cuando hay un cambio tan grande en las reglas. Dar vueltas es el principal objetivo. Simplemente estamos sumando kilómetros, lo cual es alentador”, explicó el piloto mexicano.
“Diría que hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día y uno quiere que todos esos inconvenientes aparezcan ahora para que los próximos días sean mucho más fluidos”, añadió.
Trabajo silencioso y foco en jueves y viernes
El jefe del equipo, Graeme Lowdon, coincidió con esa mirada al cierre de la primera jornada. Remarcó que la semana debe entenderse como un verdadero shakedown, enfocado en validar sistemas y procesos más que en buscar tiempos.
“Estos coches son increíblemente complicados. Estamos trabajando de manera constante en todos los sistemas y estoy muy satisfecho con el progreso logrado”, señaló. “Aún queda mucho por hacer, pero todo se está desarrollando de forma estructurada”.
La falta de actividad en pista desde el lunes no implicó inactividad puertas adentro. Cadillac se dedicó en las últimas horas a analizar la información recopilada y a profundizar el trabajo en simulador, tarea en la que participa el brasileño Pietro Fittipaldi, uno de los pilotos asignados a ese rol.
De cara a las jornadas del jueves y viernes, resta definir si Bottas y Pérez volverán a compartir el auto en el mismo día o si el equipo optará por asignar una jornada completa a cada piloto para maximizar la recopilación de datos en condiciones más estables.