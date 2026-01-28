Fórmula 1

Cadillac pausa su estreno en pista y concentra el trabajo fuerte del shakedown hacia el final de la semana

El nuevo equipo decidió no salir a pista este miércoles en el shakedown de la Fórmula 1 en Barcelona y concentrar su programa de pruebas para el jueves y el viernes. Tras un lunes inicial con sensaciones positivas pese a inconvenientes técnicos, la escudería aprovecha la pausa para analizar datos y avanzar en el desarrollo del monoplaza junto a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.