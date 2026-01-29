Cambios técnicos y deportivos

Más tecnología y largadas detenidas: así será el TC2000 en 2026

La categoría más tecnológica del automovilismo argentino anunció una serie de modificaciones reglamentarias para la temporada 2026, que comenzará el 15 de marzo en el nuevo Callejero de Buenos Aires. Habrá innovaciones técnicas, cambios deportivos y un fuerte énfasis en el control del rendimiento y la igualdad entre marcas.