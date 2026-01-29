Más tecnología y largadas detenidas: así será el TC2000 en 2026

El TC2000 ya puso en marcha su preparación para la temporada 2026 y confirmó una serie de cambios en el reglamento técnico que apuntan a optimizar el rendimiento de los vehículos y elevar el nivel de control por parte de equipos y pilotos.
La categoría más tecnológica del automovilismo argentino anunció una serie de modificaciones reglamentarias para la temporada 2026, que comenzará el 15 de marzo en el nuevo Callejero de Buenos Aires. Habrá innovaciones técnicas, cambios deportivos y un fuerte énfasis en el control del rendimiento y la igualdad entre marcas.
El TC2000 ya puso en marcha su preparación para la temporada 2026 y confirmó una serie de cambios en el reglamento técnico que apuntan a optimizar el rendimiento de los vehículos y elevar el nivel de control por parte de equipos y pilotos.
Entre las principales novedades se destaca la incorporación de sensores láser de temperatura en las ruedas, una herramienta que permitirá monitorear con mayor precisión el comportamiento térmico de los neumáticos.
Esta tecnología facilitará una mejor administración del desgaste y del rendimiento, brindando información clave para definir hasta dónde exigir el auto sin comprometer la durabilidad de los compuestos.
En paralelo, la categoría implementará un sistema de termostato para estabilizar la temperatura de los motores, junto con la incorporación de un electroventilador de autoventilación, destinado a mejorar el enfriamiento del impulsor y prevenir inconvenientes por sobrecalentamiento, especialmente en circuitos urbanos y de alta exigencia.
Otro de los puntos centrales del reglamento 2026 será la llegada de un nuevo neumático Pirelli, desarrollado específicamente para la categoría. Se trata de un compuesto más angosto, más veloz y con una nueva estructura y carcasa que optimizan el rendimiento en pista.
El estreno de este neumático tendrá una prueba específica el próximo 12 de febrero en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, donde se evaluarán tanto el comportamiento del compuesto como las actualizaciones técnicas previstas para los SUV de la categoría.
Desde el plano deportivo, el TC2000 mantendrá su formato general: 12 fechas en el calendario, sistema de dos descartes y un leve ajuste en el puntaje de las carreras especiales, con el objetivo de equilibrarlas respecto a las competencias regulares.
Además, continuará vigente el Balance of Performance (BOP), destinado a equiparar el rendimiento entre marcas en caso de que alguna se destaque de manera significativa a lo largo del campeonato. La clasificación seguirá otorgando el mismo valor en puntos que la final.
Una de las apuestas deportivas más fuertes para 2026 será el regreso de la largada detenida como modalidad predominante. Para ello, la categoría trabajó en la modificación de la primera marcha y el escalonamiento de la caja de velocidades, cambios que ya fueron probados durante la temporada pasada con resultados positivos.
En cuanto al inicio del campeonato, el TC2000 debutará el 15 de marzo en el nuevo Callejero de Buenos Aires, ubicado en la zona del Parque de la Ciudad. En los últimos días, la categoría realizó ensayos para verificar el estado del asfalto sobre la Avenida Roca, con la participación de Franco Vivian.
Tras probar la Volkswagen Nivus del Halcón Motorsport, Vivian destacó las características del trazado: “Será un callejero con características de circuito permanente. Se está reasfaltando todo y gran parte del recorrido será dentro del predio del Parque de la Ciudad, por lo que no habrá que modificar tanto los valores de suspensión como en Santa Fe”, explicó.
El piloto también valoró el diseño del circuito y las condiciones de seguridad: “Va a tener vías de escape y un armado muy cuidado. Si cometés un error, hay margen, pero también exige precisión. Creo que será uno de los callejeros mejor logrados que se hicieron en Argentina”, concluyó.