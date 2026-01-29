Temporada 2026

Arvid Lindblad afronta su debut en la F1 con dudas, pero Racing Bulls ya destaca su madurez

Arvid Lindblad se prepara para afrontar su temporada debut en la Fórmula 1 en 2026 y, pese al respaldo interno que recibe en Racing Bulls, el joven británico reconoce que todavía no se siente “completamente preparado”. En el marco de los primeros ensayos privados en Barcelona, el piloto dejó en claro su enfoque realista frente a un desafío que llega en un contexto técnico completamente nuevo para la categoría.