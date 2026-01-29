Arvid Lindblad afronta su debut en la F1 con dudas, pero Racing Bulls ya destaca su madurez
Arvid Lindblad se prepara para afrontar su temporada debut en la Fórmula 1 en 2026 y, pese al respaldo interno que recibe en Racing Bulls, el joven británico reconoce que todavía no se siente “completamente preparado”. En el marco de los primeros ensayos privados en Barcelona, el piloto dejó en claro su enfoque realista frente a un desafío que llega en un contexto técnico completamente nuevo para la categoría.
Con apenas 18 años, Lindblad se mide con la Fórmula 1 y recibe elogios clave en Barcelona
Con solo 18 años, Lindblad desembarcará en la Fórmula 1 con Racing Bulls tras un ascenso acelerado dentro de la estructura de Red Bull, a la que se incorporó en 2021. El británico llega luego de finalizar sexto en el campeonato de Fórmula 2 y de haber sido promovido rápidamente a la máxima categoría, una apuesta fuerte teniendo en cuenta su edad y experiencia limitada.
Con apenas 18 años, Lindblad se mide con la Fórmula 1 y recibe elogios clave en Barcelona
Su primer contacto oficial con un F1 se dio esta semana durante un shakedown privado en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Allí completó al menos 42 vueltas con el VCARB 03, en una jornada que incluyó una breve bandera roja por un inconveniente técnico que no estuvo relacionado con su desempeño.
Consultado por F1 TV sobre cuán preparado se siente para afrontar la temporada 2026, Lindblad fue honesto y cauto: “No lo sé. Tengo mucho que aprender. Si estoy completamente preparado, no lo sé”, reconoció.
Más allá de la duda, el piloto dejó en claro que su foco está puesto en el trabajo cotidiano y en absorber la mayor cantidad de información posible: “Estoy concentrado en cómo puedo estar más preparado, en trabajar duro con el equipo, en el simulador, con los ingenieros, e intentar aprender todo lo que pueda”.
Un contexto técnico desafiante para los debutantes
El estreno de Lindblad en la Fórmula 1 coincidirá con la implementación de un nuevo reglamento técnico, que introduce cambios profundos tanto en el chasis como en las unidades de potencia.
La temporada comenzará en Melbourne, del 6 al 8 de marzo, y exigirá una rápida adaptación de todos los pilotos, especialmente de los debutantes.
Según explicó el propio equipo, los nuevos monoplazas no solo presentan diferencias en el comportamiento general, sino también en la gestión de la energía, uno de los aspectos más complejos del reglamento 2026.
En ese sentido, Lindblad destacó que su objetivo inmediato es llegar a Australia en la mejor posición posible, incluso si eso implica asumir que todavía queda mucho por aprender.
Racing Bulls elogia su madurez y la fiabilidad del nuevo motor
Mientras el propio Lindblad adopta un discurso prudente, dentro de Racing Bulls el tono es marcadamente optimista. El director técnico del equipo, Tim Goss, elogió con énfasis la actitud y el profesionalismo del joven piloto tras su primera experiencia en pista.
Con apenas 18 años, Lindblad se mide con la Fórmula 1 y recibe elogios clave en Barcelona
“Es realmente tranquilo, muy profesional, y su feedback es muy claro. Para alguien tan joven, es realmente impresionante”, afirmó Goss. Según el ingeniero, Lindblad se mostró sereno frente a un auto radicalmente distinto a los que había manejado hasta ahora y aportó comentarios precisos que ayudaron al equipo a comprender mejor el equilibrio del coche.
La pretemporada también marca un hito para Racing Bulls y Red Bull, que compiten por primera vez con una unidad de potencia desarrollada internamente por Red Bull-Ford Powertrains. Aunque existían dudas iniciales sobre su rendimiento, la fiabilidad mostrada en Barcelona sorprendió positivamente.
“Completar casi 200 vueltas en el primer día para un proyecto completamente nuevo es algo que no se puede subestimar”, remarcó Goss, quien destacó además la buena facilidad de conducción del motor, aunque admitió que la gestión energética sigue siendo uno de los grandes desafíos técnicos del nuevo reglamento.