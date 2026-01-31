#HOY:

Rybakina fue más que Sabalenka y se quedó con el Australian Open

La kazaja, que a partir de este lunes será la número 3 del mundo, obtuvo su segundo título de Grand Slam.

Elena Rybakina recibiendo su título del Australian Open. Crédito: REUTERS/Tingshu WangElena Rybakina recibiendo su título del Australian Open. Crédito: REUTERS/Tingshu Wang
La tenista kazaja Elena Rybakina (5°) dio el golpe y se quedó con el título en el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada.

Rybakina se impuso en una gran final ante la bielorrusa y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka por 6-4, 4-6 y 6-4 luego de dos horas y 18 minutos de juego.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 31, 2026 Kazakhstan's Elena Rybakina poses with the trophy after winning her women's singles final against Belarus' Aryna Sabalenka REUTERS/Hollie AdamsElena Rybakina recibiendo su título del Australian Open. Crédito: REUTERS/Hollie Adams

Rybakina, que gracias a estas inolvidables semanas escalará hasta el tercer puesto del ranking WTA, sólo por detrás de la propia Sabalenka y la polaca Iga Swiatek.

La nacida en Kazajistán venía de eliminar en su camino rumbo a la final a la estadounidense Jessica Pegula en las semifinales por 6-3 y 7-6.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 31, 2026 Kazakhstan's Elena Rybakina poses with the trophy after winning her women's singles final alongside Belarus' Aryna Sabalenka REUTERS/Hollie AdamsElena Rybakina y la subcampeona Aryna Sabalenka. Crédito: REUTERS/Hollie Adams

El recorrido rumbo al título tuvo de por medio a la eslovena Kaja Duvan en primera ronda, la francesa Varvara Grachova en segunda, la checa Tereza Valentová en tercera, la belga Elise Mertens en cuarta y a Swiatek en cuartos de final.

Se trata del segundo Grand Slam de Rybakina, quien ya había ganado Wimbledon en 2022. En su palmarés se incluye el WTA Tour Championships de 2025 y otros nueve títulos en el circuito.

