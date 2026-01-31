Rybakina fue más que Sabalenka y se quedó con el Australian Open

La tenista kazaja Elena Rybakina (5°) dio el golpe y se quedó con el título en el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada.
La kazaja, que a partir de este lunes será la número 3 del mundo, obtuvo su segundo título de Grand Slam.
Rybakina se impuso en una gran final ante la bielorrusa y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka por 6-4, 4-6 y 6-4 luego de dos horas y 18 minutos de juego.
Rybakina, que gracias a estas inolvidables semanas escalará hasta el tercer puesto del ranking WTA, sólo por detrás de la propia Sabalenka y la polaca Iga Swiatek.
La nacida en Kazajistán venía de eliminar en su camino rumbo a la final a la estadounidense Jessica Pegula en las semifinales por 6-3 y 7-6.
El recorrido rumbo al título tuvo de por medio a la eslovena Kaja Duvan en primera ronda, la francesa Varvara Grachova en segunda, la checa Tereza Valentová en tercera, la belga Elise Mertens en cuarta y a Swiatek en cuartos de final.
Se trata del segundo Grand Slam de Rybakina, quien ya había ganado Wimbledon en 2022. En su palmarés se incluye el WTA Tour Championships de 2025 y otros nueve títulos en el circuito.