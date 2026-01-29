Colapinto, positivo con el A526: “Rapidísimo en recta” y trabajo fino en curvas

El cierre del trabajo de Franco Colapinto en Barcelona dejó un mensaje claro puertas adentro de Alpine: el A526 muestra un salto en velocidad punta, pero todavía pide tiempo para encontrar su mejor forma en las curvas. En el plan de pruebas, el argentino completó dos jornadas de actividad y se fue con sensaciones “positivas” sobre el rumbo del proyecto.
Colapinto remarcó una mejora que Alpine venía buscando: “Todavía estamos adaptándonos al auto y explorando sus límites, pero se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”. En un contexto de pretemporada, el dato no es menor: velocidad y eficiencia suelen marcar diferencias cuando el paquete se afina.
Ese avance, sin embargo, convive con una lectura más prudente. El piloto explicó que, por ahora, el auto no transmite lo mismo en los sectores rápidos de apoyo: “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y se va un tanto más lento allí”, comparándolo con el comportamiento del modelo anterior.
El argentino destacó que el A526 “se siente rapidísimo en recta”. Foto: Reuters
Curvas, grip y una salida que exige precisión
En esa misma línea, Colapinto subrayó que la potencia a la salida complica el manejo fino: “Se vuelve más complicado acelerar y genera más deslizamiento”. En términos simples: el A526 empuja, pero pide control para que el empuje no se transforme en pérdida.
El trabajo de Alpine en Barcelona apuntó a eso: entender el auto, medirlo en tandas largas y priorizar confiabilidad. “Hemos estado haciendo mucho, es todo muy nuevo para todos y esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo”, resumió el argentino, con tono de laboratorio más que de resultado.
También advirtió que en curvas “hay menos grip” y que el auto va más lento allí.
106 vueltas y la mira puesta en Baréin
En números, Colapinto cerró su programa con 106 vueltas entre sus dos días en pista, con una bandera roja “sin mayores complicaciones” dentro del marco de ensayos. Barcelona fue un paso de diagnóstico; lo que viene será de evolución.
El próximo capítulo serán los test oficiales en Baréin, donde el calendario de pretemporada prevé actividad del 11 al 13 de febrero y una segunda tanda del 18 al 20. Allí, Alpine buscará convertir estas primeras señales en rendimiento repetible y el argentino, seguir afirmándose en una etapa clave.
La pretemporada no entrega puntos, pero sí verdades: cuando un piloto habla de velocidad en recta y de “menos grip” en curva, está marcando dónde se gana y dónde se pierde. Y en Alpine ya saben cuál es la tarea que viene.