Detuvieron a un hombre por realizar amenazas y disparar al aire en San Javier

Un hombre de 29 años fue detenido en su casa de Colonia Indíngena (departamento San Javier), por haber proferido amenazas y realizado disparos al aire.
La Policía de Investigaciones estuvo a cargo del procedimiento solicitado por el fiscal Pablo Lipowy. Incautaron una escopeta, un revólver y municiones varias.
En una respuesta coordinada frente a hechos de violencia que habían alterado la paz de los vecinos, la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, ejecutó un exitoso operativo que culminó con la detención del sujeto y el secuestro de un importante arsenal de fabricación industrial y casera.
El procedimiento, que tuvo lugar en la zona de Colonia Indígena, es el resultado de una investigación que venía sumando elementos probatorios desde la semana pasada.
Según fuentes oficiales, las tareas de campo permitieron identificar a un individuo de 29 años, señalado como el presunto autor de una serie de agresiones armadas que pusieron en riesgo la integridad física de los habitantes del Barrio San Antonio. La intervención judicial estuvo a cargo del fiscal Pablo Lipowy, quien ordenó las medidas para desarticular este foco de violencia.
La presencia de la PDI, reforzada por cuerpos tácticos de la policía provincial, permitió que la medida se desarrollara sin incidentes mayores, garantizando el aseguramiento de pruebas clave para que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pueda avanzar con la imputación formal del sospechoso.
El origen de este expediente judicial se remonta al pasado 24 de enero, cuando una denuncia radicada por vecinos del Barrio San Antonio encendió las alarmas de las autoridades.
Según consta en el legajo de la investigación, en aquella jornada un hombre se presentó en un domicilio del mencionado barrio y, tras proferir graves amenazas contra los presentes, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos al aire antes de emprender una veloz huida.
Este tipo de conductas, caratuladas inicialmente como abuso de armas, motivaron al fiscal Lipowy a solicitar a la PDI del Distrito San Javier una serie de tareas de inteligencia criminal.
Los pesquisas realizaron relevamientos y entrevistas que permitieron determinar que el sospechoso se ocultaba en la zona de Colonia Indígena, lugar donde finalmente se concentraron los esfuerzos operativos para lograr su captura y recuperar el armamento utilizado en el incidente.
Para garantizar el éxito de la irrupción y minimizar riesgos, la PDI contó con el apoyo operativo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) perteneciente a la Unidad Regional XIV. Al ingresar a la vivienda señalada, los uniformados lograron reducir al sospechoso, identificado bajo las iniciales A.P., quien fue inmediatamente puesto a disposición de la justicia.
Durante la requisa del inmueble, los agentes hallaron un arsenal que confirma la peligrosidad del sujeto. Entre los elementos incautados se destacan:
Tras el hallazgo, el detenido fue notificado de la formación de una causa judicial no solo por el abuso de armas denunciado el 24 de enero, sino también por la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra, debido a las condiciones de las piezas secuestradas.