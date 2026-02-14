Organizado por la Asociación Italiana

La Fiesta de las Colectividades ya tiene fecha confirmada en San Jerónimo Norte

La Asociación Italiana de San Jerónimo Norte confirmó oficialmente la realización de la Fiesta de las Colectividades 2026. El evento se llevará a cabo el sábado 7 de marzo, desde las 21, en Plaza Libertad, con entrada libre y gratuita. Gastronomía típica, espectáculos artísticos y paseo de emprendedores formarán parte de una noche que celebra la diversidad cultural de la ciudad.