La Fiesta de las Colectividades ya tiene fecha confirmada en San Jerónimo Norte

La Asociación Italiana de San Jerónimo Norte confirmó oficialmente la realización de la Fiesta de las Colectividades 2026. El evento se llevará a cabo el sábado 7 de marzo, desde las 21, en Plaza Libertad, con entrada libre y gratuita. Gastronomía típica, espectáculos artísticos y paseo de emprendedores formarán parte de una noche que celebra la diversidad cultural de la ciudad.
Con el entusiasmo que caracteriza cada edición, la Comisión Directiva de la Asociación Italiana anunció la fecha de una de las celebraciones más esperadas del calendario local.
La Fiesta de las Colectividades volverá a reunir a vecinos y visitantes en un espacio de encuentro donde confluyen las tradiciones, la música y la gastronomía de distintas comunidades.
San Jerónimo Norte, ciudad marcada por la inmigración europea y latinoamericana, encuentra en este evento una síntesis de su identidad plural.
Banderas, trajes típicos, danzas y sabores recrean el legado cultural que distintas generaciones supieron conservar y transmitir.
Uno de los principales atractivos será, como cada año, la oferta gastronómica. Los asistentes podrán degustar comidas típicas representativas de diversas colectividades, en un recorrido culinario que incluirá propuestas tradicionales y platos emblemáticos de distintos países.
La variedad gastronómica se complementará con espacios destinados a la música y la danza, donde agrupaciones locales y artistas invitados ofrecerán espectáculos que evocan las raíces culturales de Argentina, Italia, Suiza, España, Brasil, Colombia, México y Venezuela, entre otras naciones representadas.
Además del escenario central, la Fiesta de las Colectividades contará con un paseo de artesanos y emprendedores, generando un ámbito propicio para la economía local y el desarrollo creativo. Objetos artesanales, producciones regionales y expresiones artísticas formarán parte de la propuesta integral.
La organización anticipa también espectáculos variados y sorpresas a lo largo de la noche, consolidando una programación pensada para todo público.
La cita será el sábado 7 de marzo de 2026, a partir de las 21 horas, en la Plaza Libertad. La entrada será libre y gratuita, reafirmando el carácter inclusivo de la celebración.
La Fiesta de las Colectividades no solo pone en escena la diversidad de orígenes que dieron forma a la ciudad, sino que también reafirma el valor del encuentro como expresión viva de identidad y pertenencia.