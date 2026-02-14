Onisimchuk, nuevo director del Liceo Municipal en un año clave para su expansión
La designación del profesor Emanuel Onisimchuk al frente del Liceo Municipal marca una nueva etapa de consolidación institucional. En paralelo, el municipio impulsa la terminalidad educativa para adultos y sostiene servicios de acompañamiento para facilitar el acceso a la educación.
Más de 600 alumnos y una nueva conducción: el Liceo Municipal se proyecta a 2026
La Municipalidad de Sunchales oficializó la designación del profesor Emanuel Onisimchuk como nuevo Director del Liceo Municipal, en una decisión orientada a fortalecer el desarrollo artístico y pedagógico de uno de los espacios culturales más relevantes de la ciudad.
La medida forma parte de una estrategia de reorganización que permitirá acompañar de manera más cercana el funcionamiento cotidiano del Liceo, mientras la Dirección de Cultura concentra su tarea en la planificación integral de la política cultural local.
Una conducción para consolidar el crecimiento
Onisimchuk continuará además al frente de la Banda Municipal de Música “Mtro. Sebastián Rainone”, en una etapa que proyecta ampliar el alcance de las propuestas formativas y garantizar un mayor acceso a las actividades culturales.
Actualmente, más de 600 niños, jóvenes y adultos participan de 25 talleres que abarcan distintas disciplinas artísticas.
Para el ciclo 2026, cuya inscripción abrirá en marzo (con fechas a confirmar), el municipio anticipó que parte de la oferta será descentralizada en diferentes barrios, con el objetivo de acercar las propuestas a más vecinos y fortalecer la territorialidad cultural.
Educación para adultos: inscripciones abiertas
En paralelo al fortalecimiento del Liceo, la Dirección de Educación municipal informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la EEMPA N° 1139, una institución destinada a jóvenes y adultos que deseen finalizar sus estudios secundarios.
La propuesta está pensada para acompañar trayectorias educativas interrumpidas y ofrecer una nueva oportunidad de formación académica, ampliando las posibilidades laborales y personales de quienes decidan retomar sus estudios.
Acompañamiento integral para estudiar
Como parte de una política de inclusión educativa, el municipio también dispone del turno vespertino del Jardín Municipal Ugalde, que funciona de 19 a 22 y recibe a niños desde los 45 días hasta los 7 años.
Este servicio permite que madres y padres puedan asistir a clases en un entorno seguro para sus hijos, eliminando una de las principales barreras para la continuidad educativa en la adultez.
Con estas iniciativas, Sunchales refuerza su apuesta por una política pública que integra cultura, educación y acompañamiento social, promoviendo el acceso igualitario a oportunidades de formación en todas las etapas de la vida.