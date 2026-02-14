"Universo San Martín"

El legado del Libertador se exhibe en San Lorenzo: imperdible muestra en el Convento San Carlos

La muestra reúne objetos personales del general José de San Martín, una réplica de su sable corvo, una carta original y piezas vinculadas al Combate de San Lorenzo. Podrá visitarse de sábado a martes, de 10 a 18, con entradas disponibles en el Parador Turístico.