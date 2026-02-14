El legado del Libertador se exhibe en San Lorenzo: imperdible muestra en el Convento San Carlos

Con la llegada de un nuevo fin de semana extra largo, los museos de la ciudad abrirán sus puertas para que vecinos y turistas puedan acceder al patrimonio histórico y cultural local.
La muestra reúne objetos personales del general José de San Martín, una réplica de su sable corvo, una carta original y piezas vinculadas al Combate de San Lorenzo. Podrá visitarse de sábado a martes, de 10 a 18, con entradas disponibles en el Parador Turístico.
Con la llegada de un nuevo fin de semana extra largo, los museos de la ciudad abrirán sus puertas para que vecinos y turistas puedan acceder al patrimonio histórico y cultural local.
Entre las propuestas más convocantes se destaca “Universo San Martín”, la reciente incorporación al acervo del Museo Conventual San Carlos.
La exposición, inaugurada el 20 de junio en el marco del Día de la Bandera, propone un recorrido temático por la vida y el legado del Libertador, combinando piezas originales, reconstrucciones históricas y tecnología inmersiva.
La muestra está organizada en distintas estaciones temáticas:
Isla Roja: material bélico utilizado en el histórico enfrentamiento del Combate de San Lorenzo.
Isla Azul: vestimentas y utensilios litúrgicos empleados en el tedeum celebrado tras la batalla.
Isla Rosa: objetos personales del Libertador de América.
Isla Verde: una carta original de puño y letra de San Martín, trasladada especialmente desde el Convento San Francisco.
Isla Gris: un fragmento del histórico Pino de San Lorenzo, símbolo vivo de la memoria nacional.
El circuito incluye además la exhibición de una réplica del sable corvo del general, la reconstrucción de la celda del Capitán Bermúdez y diez estaciones Oculus Reef de realidad virtual que permiten revivir el escenario del combate mediante una experiencia inmersiva.
Además de “Universo San Martín”, los visitantes podrán recorrer el Museo Sanmartiniano de dioramas; el Museo de Árboles Históricos, con gigantografías de ejemplares emblemáticos de todo el país; y el Museo de Historia Regional, ampliando así la oferta cultural del corredor patrimonial local.
Los espacios estarán abiertos sábado, domingo, lunes y martes, de 10 a 18.
Las entradas pueden adquirirse en el Centro de Atención al Turista (Parador Turístico), ubicado en la intersección de Sargento Cabral y Avenida del Combate.