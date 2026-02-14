#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
"Universo San Martín"

El legado del Libertador se exhibe en San Lorenzo: imperdible muestra en el Convento San Carlos

La muestra reúne objetos personales del general José de San Martín, una réplica de su sable corvo, una carta original y piezas vinculadas al Combate de San Lorenzo. Podrá visitarse de sábado a martes, de 10 a 18, con entradas disponibles en el Parador Turístico.

"Universo San Martín": historia viva en el Convento San Carlos para el fin de semana largo
Por: 

Con la llegada de un nuevo fin de semana extra largo, los museos de la ciudad abrirán sus puertas para que vecinos y turistas puedan acceder al patrimonio histórico y cultural local.

Entre las propuestas más convocantes se destaca “Universo San Martín”, la reciente incorporación al acervo del Museo Conventual San Carlos.

La exposición, inaugurada el 20 de junio en el marco del Día de la Bandera, propone un recorrido temático por la vida y el legado del Libertador, combinando piezas originales, reconstrucciones históricas y tecnología inmersiva.

Un recorrido por la gesta sanmartiniana

La muestra está organizada en distintas estaciones temáticas:

Isla Roja: material bélico utilizado en el histórico enfrentamiento del Combate de San Lorenzo.

Los originales estarán en exhibición hasta el fin de esta semana y luego volverán a condición de guarda.“Universo San Martín”: historia viva en el Convento San Carlos para el fin de semana largo

Isla Azul: vestimentas y utensilios litúrgicos empleados en el tedeum celebrado tras la batalla.

Isla Rosa: objetos personales del Libertador de América.

Isla Verde: una carta original de puño y letra de San Martín, trasladada especialmente desde el Convento San Francisco.

ELLITORAL_289713 | Archivo. La Municipalidad de San Lorenzo aseguró que no hay riesgo de cierre del convento San Carlos a pesar de que los franciscanos dejaron el lugar.“Universo San Martín”: historia viva en el Convento San Carlos para el fin de semana largo

Isla Gris: un fragmento del histórico Pino de San Lorenzo, símbolo vivo de la memoria nacional.

El circuito incluye además la exhibición de una réplica del sable corvo del general, la reconstrucción de la celda del Capitán Bermúdez y diez estaciones Oculus Reef de realidad virtual que permiten revivir el escenario del combate mediante una experiencia inmersiva.

Más propuestas para el fin de semana

Además de “Universo San Martín”, los visitantes podrán recorrer el Museo Sanmartiniano de dioramas; el Museo de Árboles Históricos, con gigantografías de ejemplares emblemáticos de todo el país; y el Museo de Historia Regional, ampliando así la oferta cultural del corredor patrimonial local.

ELLITORAL_312973 | Fernando Nicola (Drone) El más importante es el del convento San Carlos, que alberga los recuerdos del antes y del después de aquel enfrentamiento famoso en suelo santafesino.“Universo San Martín”: historia viva en el Convento San Carlos para el fin de semana largo

Los espacios estarán abiertos sábado, domingo, lunes y martes, de 10 a 18.

Las entradas pueden adquirirse en el Centro de Atención al Turista (Parador Turístico), ubicado en la intersección de Sargento Cabral y Avenida del Combate.

#TEMAS:
San Lorenzo
San Martín
Turismo

