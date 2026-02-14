Sábado con alerta amarilla por lluvias y tormentas en ocho provincias
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fenómenos de variada intensidad, con precipitaciones abundantes, fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo para distintas regiones del país.
El fenómeno afectará distintas zonas del centro del país. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que estará vigente este sábado en amplias regiones del país. El aviso alcanza zonas de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro, donde se anticipa un escenario de marcada inestabilidad.
De acuerdo al organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas con características localmente fuertes. Estos fenómenos podrán desarrollarse con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento que, en forma puntual, podrían alcanzar los 80 km/h.
Lluviasintensas
En relación a las precipitaciones, se prevén valores acumulados que oscilarán entre 30 y 70 mm. No se descarta que esos registros sean superados de manera localizada, especialmente en sectores donde las tormentas se presenten de forma persistente o se regeneren durante varias horas.
Durante la tarde del sábado, la alerta abarcará el centro de Mendoza, el sur de San Luis, el centro y este de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.
Con el correr de las horas y hacia la noche, la inestabilidad se extenderá a un área más amplia, incluyendo el centro y noreste de Mendoza, toda la provincia de San Luis, el sur de Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, la totalidad de Entre Ríos, casi toda La Pampa —con excepción del oeste—, nuevamente el oeste bonaerense y la costa del partido rionegrino de Adolfo Alsina.
Recomendaciones
Frente a este panorama, se aconseja extremar las precauciones y reducir las actividades al aire libre. También resulta clave asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener limpios desagües y sumideros y resguardarse en lugares seguros durante el desarrollo de las tormentas.
En caso de ingreso de agua a las viviendas, se sugiere desconectar los electrodomésticos y evitar el contacto con instalaciones eléctricas, además de mantenerse alejado de puertas y ventanas.