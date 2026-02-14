#HOY:

Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Durante la mañana, el termómetro se ubicará cerca de los 21°, mientras que por la tarde se espera la temperatura máxima, que alcanzará los 28°.

Sábado caluroso y mayormente seco en Santa Fe, ideal para actividades al aire libre. Crédito: Flavio Raina.Sábado caluroso y mayormente seco en Santa Fe, ideal para actividades al aire libre. Crédito: Flavio Raina.
Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con tiempo estable y sin probabilidad significativa de precipitaciones. A lo largo del día, las condiciones se mantendrán secas, con temperaturas elevadas y un ambiente caluroso.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 28°. El viento soplará leve a moderado, con velocidades entre 13 y 22 km/h provenientes del noreste, y se registrarán ráfagas aisladas de 42 a 50 km/h.

El ambiente se sentirá caluroso desde temprano y más pesado durante las horas centrales del día, con sensación térmica elevada en la tarde. La jornada se mantendrá seca y estable, ideal para actividades al aire libre, aunque la noche seguirá con temperaturas relativamente altas.

La temperatura máxima llegará a 28° durante la tarde. Crédito: Luis Cetraro.La temperatura máxima llegará a 28° durante la tarde. Crédito: Luis Cetraro.

Pronóstico extendido:

  • El domingo se espera una jornada calurosa, con una mínima de 22° y una máxima de 30°. Durante la mañana y la tarde se mantendrá estable, aunque podrían registrarse lluvias aisladas.
  • Luego, el lunes continuará el calor, con una mínima de 21° y una máxima de 33°. Hacia la noche la probabilidad de precipitaciones aumentará al 40%.
  • Finalmente, el martes persistirá el ambiente caluroso, con una temperatura mínima de 22° y una máxima de 34°, y baja probabilidad de lluvias.
CLIMA EXTENDIDO
