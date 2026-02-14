Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con tiempo estable y sin probabilidad significativa de precipitaciones. A lo largo del día, las condiciones se mantendrán secas, con temperaturas elevadas y un ambiente caluroso.
Durante la mañana, el termómetro se ubicará cerca de los 21°, mientras que por la tarde se espera la temperatura máxima, que alcanzará los 28°.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 28°. El viento soplará leve a moderado, con velocidades entre 13 y 22 km/h provenientes del noreste, y se registrarán ráfagas aisladas de 42 a 50 km/h.
El ambiente se sentirá caluroso desde temprano y más pesado durante las horas centrales del día, con sensación térmica elevada en la tarde. La jornada se mantendrá seca y estable, ideal para actividades al aire libre, aunque la noche seguirá con temperaturas relativamente altas.