Refuerzan la limpieza del lago del Parque del Sur en la ciudad de Santa Fe

Cuadrillas municipales y cooperativas de trabajo realizan manualmente la remoción de la vegetación acuática para mejorar el estado del espejo de agua sin alterar su equilibrio biológico. Las tareas forman parte del cronograma de mantenimiento diagramado para los espacios públicos.
La Municipalidad de Santa Fe avanza con trabajos programados para la limpieza y mantenimiento del lago del Parque del Sur, en el marco del cronograma de puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad.
Desde la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente aclaran que la proliferación de repollitos y algas se debe a un fenómeno natural asociado a las condiciones climáticas propias de la estación del año, y no de situaciones de contaminación.
Las tareas de recolección de la vegetación acuática se realizan de manera manual mediante rastrillaje, con el objetivo de garantizar la higiene de los espejos de agua sin alterar su equilibrio biológico. En los operativos trabajan en conjunto equipos municipales y cooperativas de ex cuidacoches, sumando aproximadamente 20 personas dedicadas a estas labores.
El operativo busca generar un importante “shock de limpieza” previo al fin de semana largo de Carnaval, teniendo en cuenta que el parque constituye uno de los pulmones verdes más elegidos por los santafesinos y santafesinas para la recreación y el disfrute durante la temporada estival. De esta manera, la gestión del intendente Juan Pablo Poletti continúa reforzando las acciones de mantenimiento que contribuyen al cuidado del ambiente y al uso seguro y ordenado de los espacios públicos.