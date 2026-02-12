Parque del Sur: repollitos y una historia que se repite

El lago del Parque Sur, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad de Santa Fe, atraviesa una situación crítica. La superficie del espejo de agua aparece cada vez más cubierta por una densa capa de vegetación flotante conocida popularmente como “repollito de agua”, una planta acuática que avanza sin control y modifica de manera visible el paisaje del parque.
Las imágenes registradas en las últimas horas muestran cómo esta vegetación ya ocupa gran parte del lago, formando una alfombra verde continua que reduce la superficie de agua libre y altera las condiciones naturales del ecosistema. Vecinos de la zona advierten que la expansión se aceleró en las últimas semanas y que el fenómeno ya no es un hecho aislado, sino un proceso sostenido que amenaza con cubrir la totalidad del lago.
Una plaga que no se detiene
El repollito de agua, conocido científicamente como Pistia stratiotes, es una planta acuática flotante que se reproduce con gran rapidez en ambientes de aguas quietas. Su capacidad de multiplicación le permite colonizar grandes superficies en poco tiempo, especialmente cuando encuentra condiciones favorables de temperatura, nutrientes y escaso control ambiental.
En el lago del Parque Sur, esta especie ya forma verdaderas islas vegetales que se expanden día a día. La falta de una intervención efectiva permitió que la plaga continúe avanzando, sin que hasta el momento se haya implementado una solución definitiva para frenar su reproducción. Mientras tanto, la cobertura vegetal sigue creciendo y el espejo de agua se reduce progresivamente.
Riesgo ambiental y daño al ecosistema
Más allá del impacto visual, la presencia masiva de repollitos de agua representa una amenaza directa para la fauna del lago. La acumulación de esta vegetación disminuye el oxígeno disponible en el agua, afecta la circulación natural y altera las condiciones de vida de peces, anfibios y otras especies que forman parte del ecosistema del parque.
Especialistas advierten que este tipo de invasiones vegetales puede generar procesos de eutrofización, mortandad de fauna acuática y degradación ambiental progresiva si no se actúa a tiempo. El lago del Parque Sur, que cumple una función ambiental, recreativa y paisajística dentro del entramado urbano, corre el riesgo de transformarse en un cuerpo de agua degradado si la situación se mantiene.
La vegetación flotante forma una alfombra verde continua que avanza sin control sobre el lago del sur de la ciudad.
La preocupación crece entre vecinos y ambientalistas, que reclaman una intervención sostenida y un plan de manejo ambiental que permita controlar la plaga y recuperar el equilibrio del ecosistema. Mientras tanto, los repollitos continúan avanzando y el lago se cubre, día tras día, de una vegetación que ya se convirtió en una postal alarmante del sur de la ciudad.