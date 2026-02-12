#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Santa Fe

Colastiné Norte, otra vez bajo el agua: cada lluvia expone un problema estructural

Cada temporal deja el mismo escenario: calles inundadas, ramas, basura y vecinos aislados en una zona que vive bajo riesgo permanente.

Calles convertidas en verdaderas lagunas urbanas: el agua cubre calzadas y veredas tras cada temporal en Colastiné Norte.Calles convertidas en verdaderas lagunas urbanas: el agua cubre calzadas y veredas tras cada temporal en Colastiné Norte.
Seguinos en
Por: 

Las imágenes vuelven a repetirse como una escena conocida. Calles convertidas en lagunas, agua estancada durante horas, residuos flotando, ramas caídas y vecinos que quedan aislados dentro de sus propias casas. En Colastiné Norte, cada lluvia fuerte reactiva una crisis que ya no es excepcional, sino parte de la rutina cotidiana del barrio.

El video registrado por vecinos muestra calles completamente anegadas, sin escurrimiento, con acumulación de basura y restos de vegetación que obstruyen desagües y cunetas. La postal se repite tormenta tras tormenta y vuelve a exponer una problemática estructural que no encuentra respuestas de fondo.

La lluvia como detonante de una crisis permanente

En la zona norte de Colastiné, el agua no drena. Se acumula. Avanza. Se estanca. Y permanece. Los vecinos describen que, después de cada tormenta, la circulación se vuelve imposible, el acceso de ambulancias o servicios se complica y muchas viviendas quedan rodeadas por agua durante horas o días.

Mirá tambiénColastiné Norte denuncia incumplimientos en la recolección y el mantenimiento barrial

El problema no es solo hídrico. A la falta de infraestructura se suma la acumulación de residuos, ramas, tierra y basura que obstruyen canales naturales de escurrimiento. El agua no solo inunda: arrastra todo lo que encuentra y lo deposita frente a las viviendas, generando focos de contaminación y riesgo sanitario.

Vecinos aislados y accesos intransitables: una postal que se repite cada vez que llueve en la zona norte.Vecinos aislados y accesos intransitables: una postal que se repite cada vez que llueve en la zona norte.

Vecinos que conviven con la emergencia

La situación ya no se vive como un hecho aislado, sino como una condición estructural del barrio. Los habitantes de la zona señalan que el problema se repite cada vez que hay lluvias intensas y que no existen obras de fondo que permitan resolver el drenaje del agua.

Basura, ramas y residuos arrastrados por el agua bloquean el drenaje y agravan la situación en el barrio.Basura, ramas y residuos arrastrados por el agua bloquean el drenaje y agravan la situación en el barrio.

Calles intransitables, accesos bloqueados, veredas desaparecidas bajo el agua y viviendas rodeadas por anegamientos forman parte de una realidad que se agrava con cada tormenta. La sensación que predomina es la de abandono y vulnerabilidad permanente frente a eventos climáticos que, lejos de ser excepcionales, son cada vez más frecuentes.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Medioambiente
Videos
Colastiné Norte

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro