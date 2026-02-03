Presencia de humo en la ciudad de Santa Fe este martes
La presencia de humo en la ciudad de Santa Fe este martes se atribuye a quemas en la zona de islas, en un contexto donde está prohibido realizar quemas a cielo abierto. El fin de semana, varios incendios de pastizales en accesos y zonas periféricas demandaron la intervención de bomberos.
La visibilidad de humo en la ciudad de Santa Fe este martes volvió a llamar la atención de vecinos y autoridades. Según especialistas y organismos de protección civil, esta presencia podría estar relacionada con quemas registradas en la zona de islas del río Paraná, desde donde el humo se desplaza por las condiciones climáticas actuales hacia áreas urbanas.
Esta situación se da en un contexto en el que está prohibido realizar quemas en la ciudad de Santa Fe, una medida que busca proteger la salud pública y reducir riesgos ambientales, en especial en días de altas temperaturas y sequedad.
Quema en islas
La incidencia de quemas en la zona de islas del río Paraná es un fenómeno que se observa con cierta frecuencia, particularmente durante épocas de bajas precipitaciones y condiciones que favorecen la propagación de focos ígneos en pastizales y vegetación seca.
El humo producido por estos incendios puede desplazarse varios kilómetros y hacerse visible en la ciudad de Santa Fe, generando molestias, reduciendo la visibilidad y afectando la calidad del aire.
Créditos: Fernando Nicola
Si bien muchos de los incendios que generan estas columnas de humo se originan en áreas no urbanas y de difícil acceso para los servicios de emergencia, su efecto se percibe con claridad en la capital provincial y sus alrededores, especialmente cuando los vientos los empujan hacia el sur.
Estas quemas ocurren, en parte, por factores climáticos como la sequedad del terreno y las altas temperaturas que caracterizan esta época del año.
Créditos: Fernando Nicola
Desde las autoridades ambientales y de protección civil se recuerda que la normativa prohíbe expresamente las quemas de pastizales, residuos y cualquier tipo de fuego a cielo abierto dentro del ejido urbano de Santa Fe, precisamente para reducir estos riesgos y evitar impactos en la salud de la población, especialmente en niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias.
El incumplimiento de esta prohibición puede acarrear sanciones administrativas, además de contribuir a situaciones de emergencia.
La presencia de humo adquiere aún más relevancia en el marco de los incendios de pastizales registrados durante la tarde y noche del domingo en distintos sectores del área metropolitana de Santa Fe. Según informó el propio diario El Litoral, al menos cinco siniestros de este tipo se produjeron en accesos y zonas periféricas, demandando un importante despliegue de la Dirección General de Bomberos para su control y extinción.
Los incendios se concentraron principalmente en sectores clave como la Circunvalación Oeste, la Ruta Nacional 168 y la Ruta Provincial 1, donde el fuego avanzó sobre pastizales secos y vegetación baja. Los bomberos trabajaron durante varias horas para evitar que las llamas alcanzaran zonas urbanizadas, instalaciones o viviendas cercanas.
Las altas temperaturas y la sequedad del terreno fueron factores que hicieron más complejo el trabajo de los equipos de emergencia, que debieron emplear líneas de agua y otros recursos para contener los focos ígneos. En varios casos, la proximidad de estos incendios a rutas y accesos complicó la visibilidad de conductores, lo que obligó a extremar precauciones en la circulación.