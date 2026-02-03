Impacto en la visibilidad y el aire

Presencia de humo en la ciudad de Santa Fe este martes

La presencia de humo en la ciudad de Santa Fe este martes se atribuye a quemas en la zona de islas, en un contexto donde está prohibido realizar quemas a cielo abierto. El fin de semana, varios incendios de pastizales en accesos y zonas periféricas demandaron la intervención de bomberos.