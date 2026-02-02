Quema de pastizales reiteradas se registraron en accesos y zonas periféricas de Santa Fe

Al menos cinco incendios de pastizales se registraron este domingo en distintos accesos y sectores periféricos del área metropolitana de Santa Fe, en una jornada marcada por las altas temperaturas.
Los siniestros ocurrieron durante la tarde y la noche del domingo en distintos puntos del área metropolitana. Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas. El calor y las quemas irresponsables vuelven a estar bajo la lupa.
Los episodios, concentrados principalmente sobre la Circunvalación Oeste, la Ruta Nacional 168 y la Ruta Provincial 1, demandaron un intenso despliegue del personal de la Dirección General de Bomberos, que logró evitar la propagación del fuego hacia viviendas, instalaciones y otros bienes.
El primer foco fue reportado a las 13.53 en la zona de la Ruta Nacional 168, a la altura del segundo aliviador y la bajada Distefano.
Allí, las llamas se desarrollaron sobre un terreno de grandes dimensiones y presentaron riesgo de propagación hacia bienes linderos, lo que obligó a los bomberos a trabajar con una línea de una pulgada y a realizar un reabastecimiento del tanque hídrico de la unidad.
El área afectada fue de aproximadamente 50 por 20 metros y en el lugar intervino personal del Comando Radioeléctrico de la Costa.
Minutos antes de las 16, otro incendio se desató sobre la Circunvalación Oeste, a la altura del Hipódromo.
En este caso, el fuego avanzó sobre pastizales en una superficie estimada en 150 por 50 metros, aunque no se advirtió peligro inmediato para bienes cercanos.
Las tareas de extinción se extendieron hasta las 17.30, con apoyo del personal policial de la Patrulla de Acción Táctica.
Ya por la tarde, cerca de las 18, se registró un nuevo foco en la Circunvalación Oeste, en cercanías del complejo ACA y la zona de Cilsa.
Las llamas afectaron una franja de unos 300 por 40 metros y fueron controladas mediante el uso de líneas de agua y azotadores, sin necesidad de intervención policial.
Casi en simultáneo, bomberos del cuartel San José del Rincón debieron intervenir en Colastiné Norte, en la intersección de la Ruta Provincial 1 y calle Guillermo Tepper.
Allí, el fuego alcanzó pastizales y árboles de aromito en un terreno descampado, con una afectación estimada de 30 por 50 metros. El operativo se extendió hasta las 19 y contó con la presencia del Comando de la Costa.
El último episodio se produjo a las 22.27, nuevamente sobre la Circunvalación Oeste, a la altura del complejo ACA. En este caso, las llamas afectaron pastizales y árboles, lo que obligó a trabajar con mochilas forestales y a reabastecer agua en la zona de Varadero Sarsotti. El regreso al cuartel se concretó pasada la medianoche.
Desde Bomberos reiteraron su preocupación por la reiteración de este tipo de incendios, muchas veces vinculados a quemas intencionales o negligentes, y advirtieron que las altas temperaturas y la sequedad del terreno favorecen una rápida propagación del fuego, generando riesgos innecesarios para la comunidad.