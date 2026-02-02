Dos incendios en viviendas movilizaron a los bomberos el domingo por la tarde
En la capital provincial el fuego provocó daños totales en el interior de una casa, mientras que en la vecina localidad costera las pérdidas fueron parciales. No hubo personas heridas y se destacó la rápida intervención de Bomberos.
Los siniestros ocurrieron en horas de la siesta del domingo y no se registraron heridos. Foto: Prensa ABZ
Dos incendios en viviendas ocurridos con pocos minutos de diferencia encendieron la alarma durante la tarde del domingo en el área metropolitana de Santa Fe y demandaron la intervención del personal de la Dirección General de Bomberos. En ambos casos, el rápido accionar evitó que las llamas se propagaran y no se registraron personas lesionadas.
Uno de los hechos tuvo lugar a las 15.45 en una vivienda ubicada sobre calle Lisandro de la Torre, sin numeración, a unos 40 metros al oeste de la intersección con avenida Circunvalación Oeste, en la ciudad de Santa Fe. Al arribar al lugar, efectivos del cuartel Santa Fe constataron que se desarrollaba un proceso combustivo generalizado en el interior del inmueble.
En Santa Fe el foco se inició en una casa de Lisandro de la Torre y circunvalación. Foto: Prensa ABZ
Ante ese escenario, los bomberos desplegaron tareas de sofocación y enfriamiento mediante el uso de una línea devanadera de alta presión de la unidad actuante, logrando la extinción total del fuego.
Sin ocupantes
Según se informó, al momento del siniestro no se encontraba el propietario de la finca. Luego de controlar la situación, el personal realizó las tareas de investigación de rigor para determinar las causas del incendio.
Las afectaciones en este caso fueron totales: un colchón de dos plazas, ropas varias y otros elementos que no pudieron ser reconocidos debido al alto grado de daño sufrido, además del ennegrecimiento generalizado del resto de los ambientes. En el lugar trabajó también personal del Comando Radioeléctrico.
Agua por la ventana
Minutos antes, a las 15.07, otro incendio se había registrado en una vivienda ubicada en calle Brigadier López al 1600, en San José del Rincón.
A la llegada del personal del cuartel local, se observó que el fuego se había originado en el interior de un ambiente destinado a cocina-comedor y que había sido sofocado inicialmente por un vecino, quien arrojó agua desde el exterior a través de una ventana.
En calle Brigadier López al 1600, de Rincón, vecinos sofocaron el fuego de una cocina. Foto: Prensa ABZ
Ya con la presencia del propietario del inmueble, los bomberos ingresaron a la vivienda y constataron una importante acumulación de humo. Se realizaron tareas de enfriamiento sobre una sartén, una cocina, un extractor y una alacena, evitando una mayor propagación. Las pérdidas fueron parciales y se concentraron en esos elementos, además de ennegrecimiento y hollín en el sector de la cocina.
En el lugar intervino personal policial de la comisaría 14ª y el regreso al cuartel se produjo a las 16.
Desde Bomberos destacaron la importancia de la intervención temprana y reiteraron las recomendaciones de prevención en el hogar, especialmente en áreas como la cocina, donde se origina un alto porcentaje de los incendios domésticos.