Alerta amarilla por temperaturas extremas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Tras una semana en la que predominó el calor, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
Santa Fe tendrá un domingo caluroso, con temperaturas altas y algo nublado. Los vientos no estarán tan presentes.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 21.7°C, con una humedad del 78% y vientos del sudeste con intensidades de 12 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN espera importante presencia de neblina en la capital santafesina. Crédito: Fernando Nicola

El día arrancó con una mínima de 21°C y el termómetro alcanzaría los 34°C durante la tarde.

Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 13 - 22 y 7 - 12 km/h.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 25°C y vientos del norte a 7-12 km/h. Sin probabilidades de tormentas.

Tarde: La máxima del día llegará a 34°C. Los vientos del norte, con intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de tormentas.

Noche: La temperatura descenderá a 29°C, y los vientos del norte tendrán intensidades de 13-22 km/h. Sin probabilidades de tormentas..

Las nubes predominan por estos días en la ciudad de Santa Fe y la región. Foto: Fernando Nicola

Clima en Santa Fe: altas temperaturas y alerta amarilla

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte de la provincia de Santa Fe, específicamente centro-sur, se encuentra bajo alerta amarilla por altas temperaturas ante la llegada de una ola de calor que se consolidará durante el fin de semana.

Esto significa que las temperaturas superarán ampliamente los valores habituales para la época y pueden representar un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Alerta amarilla por temperaturas extremas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Recomendaciones para cuidar la salud y el ambiente

Frente a estas condiciones, los especialistas recomiendan adoptar medidas de prevención, que incluyen:

Mantener una hidratación constante, sin esperar a tener sed.

Evitar la exposición al sol directo en las horas de mayor radiación (entre las 10 y las 16 h).

Usar ropa ligera y colores claros, y protegerse con sombrero y anteojos.

Prestar especial atención a bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, grupos más vulnerables al calor.

Buscar espacios ventilados o con aire acondicionado en la medida de lo posible para reducir la sensación térmica.

Además, ante la persistencia de estas altas temperaturas, las autoridades ambientales advierten sobre el riesgo de incendios forestales y rurales, especialmente en zonas con vegetación seca y ausencia de lluvias recientes, lo que puede intensificar el impacto del calor.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 22° y una máxima de 35°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 25° y una máxima de 35°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Precipitaciones varias.

CLIMA EXTENDIDO
Santa Fe Ciudad
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional

