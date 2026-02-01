#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Santa Fe ciudad

Incendio en un comercio de la zona norte y un auto quemado en el oeste

Efectivos de la Agrupación de Bomberos Zapadores trabajaron en sendos siniestros desatados este domingo en la capital provincial. Además, una camioneta ardió en el departamento Castellanos.

Una de las emergencias ocurrió en una pollería de avenida Blas Parera al 9700. Foto: Prensa ABZUna de las emergencias ocurrió en una pollería de avenida Blas Parera al 9700. Foto: Prensa ABZ
Una serie de episodios vinculados a incendios movilizó durante la jornada del domingo a efectivos de la Agrupación de Bomberos Zapadores en la ciudad de Santa Fe. Los siniestros se registraron en la zona norte y en el sector oeste de la capital provincial, donde se reportaron daños materiales en un local comercial y en un vehículo en desuso.

A estos hechos se sumó, como antecedente regional, el incendio de una camioneta en un camino rural del departamento Castellanos, en jurisdicción de Rafaela.

Incendio en un comercio de la zona norte y un auto quemado en el oesteLos bomberos intervinieron en un incendio vehicular en Aguado y Suipacha. Foto: Prensa ABZ

El más llamativo de los episodios tuvo lugar cerca del mediodía, a las 11.03, en un comercio ubicado sobre avenida Blas Parera al 9700, en el norte de la ciudad. Allí, por causas que se investigan, se desató un foco ígneo en el interior de una pollería identificada como “Las Camelias”.

Al arribar al lugar, personal del Cuartel Zona Norte de Bomberos Zapadores constató que el incendio había sido controlado previamente por empleados del local mediante el uso de extintores triclase de 10 kilos.

El fuego se originó en un freezer exhibidor horizontal de 280 litros, marca FAM, emplazado en un sector destinado a la producción. Las afectaciones fueron parciales y se concentraron en el electrodoméstico, además de un leve ahumamiento y ollinamiento en paredes del ambiente.

En el lugar se encontraba personal del Comando Radioeléctrico y el subgerente del comercio.

Auto quemado

Horas antes, durante la madrugada, a las 4.14, los bomberos intervinieron en un incendio vehicular registrado en inmediaciones de Aguado y Suipacha, a unos 20 metros de la intersección con calle Jorge Luis Borges, en el oeste santafesino.

El siniestro afectó a un automóvil Renault Break, color verde, que se encontraba fuera de uso y sin varias partes del motor, incluido el acumulador de voltaje. Vecinos lograron sofocar las llamas utilizando baldes con agua antes del arribo de los efectivos, quienes realizaron tareas de enfriamiento con una línea de manguera.

El fuego provocó daños totales en el habitáculo y el compartimiento del motor, además de la rotura del parabrisas y ampollamiento de la pintura. En el lugar estuvo presente una familiar del propietario del rodado y personal policial.

En Bella Italia

En tanto, en horas de la mañana del domingo, alrededor de las 10.32, se produjo un incendio vehicular en un camino rural de Bella Italia, a un kilómetro al norte y otro al este de esa localidad.

Incendio en un comercio de la zona norte y un auto quemado en el oesteUna Ford Ranger blanca, sin ocupantes, se quemó en un camino rural de Bella Italia. Foto: Prensa ABZ

El fuego afectó a una camioneta Ford Ranger blanca, sin ocupantes, y se propagó hacia la banquina y campos linderos. Bomberos Zapadores de Rafaela lograron controlar la situación tras atacar las llamas con una línea de alta presión. En el lugar se hizo presente el presidente comunal junto a empleados.

Policía de Santa Fe
Quemacoches
Santa Fe Ciudad
Rafaela

