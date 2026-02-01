Incendios en la Patagonia: el fuego se intensifica en Los Alerces y se detectan focos en tres parques nacionales
Las altas temperaturas y la poca humedad complican la lucha contra el fuego en varias áreas protegidas de la región. Los equipos de combate trabajan con recursos limitados en una temporada de incendios que ya arrasó miles de hectáreas.
La intensa ola de incendios forestales que afecta distintos puntos de la Patagonia argentina continúa expandiéndose, con especial virulencia en el Parque Nacional Los Alerces, donde las llamas avanzan sin control y llevaron a reforzar las tareas de combate.
Informes oficiales señalaron que, además de este foco, se detectaron otros activos en los parques nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, sumando una compleja situación de emergencia ígnea en el sur del país.
Créditos: Parque Nacional Los Alerces
Situación en Los Alerces
En Los Alerces, el avance de las llamas obligó a desplegar un amplio operativo que involucra a brigadistas, guardaparques, bomberos y personal de apoyo de distintas jurisdicciones.
Según el parte más reciente, el fuego ya consumió decenas de miles de hectáreas entre bosques nativos, arbustos y pastizales, y las condiciones meteorológicas adversas —como el viento fuerte, baja humedad y altas temperaturas— dificultan las tareas de contención.
Los focos en Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín se identificaron en diferentes sectores, producto en parte de tormentas eléctricas registradas en las últimas jornadas, que generaron nuevos puntos calientes en áreas forestales.
Créditos: Parque Nacional Los Alerces
En estos parques también trabajan brigadas especializadas y se monitorea la evolución del fuego para evitar que la situación se agrave aún más.
Las autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) junto con la Agencia Federal de Emergencias y equipos provinciales coordinaron esfuerzos para atender simultáneamente los distintos frentes, conscientes de que el comportamiento del fuego y las condiciones climáticas cambian de forma constante.
Recursos, riesgos y recomendaciones
Ante este escenario, los organismos intervinientes pusieron en alerta a brigadistas de diversas regiones del país, además de reforzar el uso de medios aéreos y terrestres en los lugares más críticos.
No obstante, las limitaciones de recursos y la extensión de los focos obligan a priorizar zonas de riesgo y concentrar esfuerzos donde las llamas son más intensas.
Las autoridades de protección civil reiteraron la necesidad de evitar actividades con riesgo de provocar incendios, como el uso del fuego en cercanías de áreas boscosas y de parques nacionales.
También insistieron en la importancia de respetar las indicaciones oficiales y mantener informados a los visitantes y comunidades rurales sobre el estado de los distintos frentes ígneos.
La situación en la Patagonia es un recordatorio de la magnitud que pueden alcanzar los incendios forestales en contextos de sequía y condiciones ambientales hostiles.
Con ecosistemas frágiles y bosques centenarios en riesgo, la coordinación entre organismos nacionales, provinciales y voluntarios será clave para mitigar los efectos de este fenómeno durante lo que resta de la temporada estival.