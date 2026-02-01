Emergencia ambiental

Incendios en la Patagonia: el fuego se intensifica en Los Alerces y se detectan focos en tres parques nacionales

Las altas temperaturas y la poca humedad complican la lucha contra el fuego en varias áreas protegidas de la región. Los equipos de combate trabajan con recursos limitados en una temporada de incendios que ya arrasó miles de hectáreas.