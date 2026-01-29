#HOY:

El Gobierno nacional destinó más de $100 mil millones al sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país

La Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional establece la distribución de fondos a más de mil asociaciones de bomberos, federaciones provinciales y organismos de capacitación, con el objetivo de reforzar la respuesta ante incendios y catástrofes naturales.

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, firmó la Resolución 91/2026, mediante la cual el Gobierno nacional dispuso la asignación de más de 100.800 millones de pesos destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, uno de los pilares de la protección civil en la Argentina.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios, además de federaciones provinciales y entidades de tercer grado

La decisión se enmarca en la Ley Nacional N° 25.054 y sus modificatorias, que regulan el financiamiento y funcionamiento del sistema, y responde a la necesidad de reforzar los recursos disponibles ante un escenario de emergencias climáticas recurrentes, incendios forestales y desastres de gran escala registrados durante el último año en diversas provincias.

La decisión se enmarca en la Ley Nacional N° 25.054

Cómo se distribuyen los fondos

Según detalla la resolución oficial, la mayor parte del monto total —$100.810 millones— será destinada directamente a las asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, que recibirán un promedio de $94,9 millones cada una.

Estos fondos deberán ser utilizados para la compra de equipamiento, materiales, indumentaria de protección, mantenimiento de unidades móviles y otros elementos esenciales para la lucha contra el fuego y la atención de emergencias

Además, se asignaron $7.754 millones a las entidades de segundo grado, es decir, a las federaciones provinciales de bomberos voluntarios.

En este caso, los recursos se dividirán en dos partidas iguales: una destinada a gastos de funcionamiento y representación institucional, y otra orientada específicamente a la capacitación de bomberos y directivos, una dimensión considerada estratégica para mejorar la respuesta ante situaciones complejas

La resolución también prevé una partida de $2.584 millones para la Agencia Federal de Emergencias

Por otro lado, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, como entidad de tercer grado, recibirá más de $10.300 millones, que estarán destinados al funcionamiento general y al desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación, encargada de la formación técnica y profesional del personal en todo el país.

La resolución también prevé una partida de $2.584 millones para la Agencia Federal de Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, que será utilizada para tareas de fiscalización, control, capacitación, traslados, adquisición de equipamiento común y asistencia extraordinaria en casos de catástrofes de gran magnitud

Control, rendición y transparencia

Uno de los ejes centrales de la normativa es el control del destino de los fondos. La resolución establece que todas las entidades beneficiarias deberán cumplir con los plazos y procedimientos de rendición de cuentas, utilizando el Módulo de Rendiciones Web del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, un sistema digital que busca garantizar mayor transparencia y trazabilidad en el uso de los subsidios

Asimismo, se aclara que aquellas asociaciones que presenten incumplimientos administrativos o irregularidades no percibirán los fondos hasta regularizar su situación. En caso de detectarse anomalías posteriores a la asignación, la autoridad de aplicación podrá suspender el beneficio e incluso iniciar acciones legales si correspondiera.

Otro aspecto destacado es que los bienes adquiridos con estos fondos deberán ser identificados públicamente con una leyenda que indique su origen: “Subsidio Nacional Ley N° 25.054.

Ministerio de Seguridad Nacional – Presidencia de la Nación”. Esta identificación se realizará mediante placas o ploteos, según las especificaciones técnicas que establezca la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios

La resolución también recuerda que las asociaciones están exentas del pago de impuestos nacionales y tasas aduaneras para la importación de equipamiento adquirido con estos subsidios, una disposición clave para facilitar el acceso a tecnología y materiales que no se producen en el país.

