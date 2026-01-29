Boletín oficial

El Gobierno nacional destinó más de $100 mil millones al sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país

La Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional establece la distribución de fondos a más de mil asociaciones de bomberos, federaciones provinciales y organismos de capacitación, con el objetivo de reforzar la respuesta ante incendios y catástrofes naturales.