El Gobierno nacional destinó más de $100 mil millones al sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país
La Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional establece la distribución de fondos a más de mil asociaciones de bomberos, federaciones provinciales y organismos de capacitación, con el objetivo de reforzar la respuesta ante incendios y catástrofes naturales.
La medida fue publicada en el Boletín Oficialy alcanza a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios, además de federaciones provinciales y entidades de tercer grado
La decisión se enmarca en la Ley Nacional N° 25.054 y sus modificatorias, que regulan el financiamiento y funcionamiento del sistema, y responde a la necesidad de reforzar los recursos disponibles ante un escenario de emergencias climáticas recurrentes, incendios forestales y desastres de gran escala registrados durante el último año en diversas provincias.
Cómo se distribuyen los fondos
Según detalla la resolución oficial, la mayor parte del monto total —$100.810 millones— será destinada directamente a las asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, que recibirán un promedio de $94,9 millones cada una.
Estos fondos deberán ser utilizados para la compra de equipamiento, materiales, indumentaria de protección, mantenimiento de unidades móviles y otros elementos esenciales para la lucha contra el fuego y la atención de emergencias
Además, se asignaron $7.754 millones a las entidades de segundo grado, es decir, a las federaciones provinciales de bomberos voluntarios.
En este caso, los recursos se dividirán en dos partidas iguales: una destinada a gastos de funcionamiento y representación institucional, y otra orientada específicamente a la capacitación de bomberos y directivos, una dimensión considerada estratégica para mejorar la respuesta ante situaciones complejas
La resolución también prevé una partida de $2.584 millones para la Agencia Federal de Emergencias
Por otro lado, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, como entidad de tercer grado, recibirá más de $10.300 millones, que estarán destinados al funcionamiento general y al desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación, encargada de la formación técnica y profesional del personal en todo el país.
La resolución también prevé una partida de $2.584 millones para la Agencia Federal de Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, que será utilizada para tareas de fiscalización, control, capacitación, traslados, adquisición de equipamiento común y asistencia extraordinaria en casos de catástrofes de gran magnitud
Control, rendición y transparencia
Uno de los ejes centrales de la normativa es el control del destino de los fondos. La resolución establece que todas las entidades beneficiarias deberán cumplir con los plazos y procedimientos de rendición de cuentas, utilizando el Módulo de Rendiciones Web del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, un sistema digital que busca garantizar mayor transparencia y trazabilidad en el uso de los subsidios
Asimismo, se aclara que aquellas asociaciones que presenten incumplimientos administrativos o irregularidades no percibirán los fondos hasta regularizar su situación. En caso de detectarse anomalías posteriores a la asignación, la autoridad de aplicación podrá suspender el beneficio e incluso iniciar acciones legales si correspondiera.
Otro aspecto destacado es que los bienes adquiridos con estos fondos deberán ser identificados públicamente con una leyenda que indique su origen: “Subsidio Nacional Ley N° 25.054.
Ministerio de Seguridad Nacional – Presidencia de la Nación”. Esta identificación se realizará mediante placas o ploteos, según las especificaciones técnicas que establezca la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios
La resolución también recuerda que las asociaciones están exentas del pago de impuestos nacionales y tasas aduaneras para la importación de equipamiento adquirido con estos subsidios, una disposición clave para facilitar el acceso a tecnología y materiales que no se producen en el país.