#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Este jueves

Mesa política nacional por incendios: la búsqueda en extraordinarias y el aporte a bomberos

La reunión será encabezada por Adorni, el adelanto de Bullrich para el Congreso y los fondos adeudados liberados vía Boletín Oficial.

Trabajos de helicóptero de asistencia en El Hoyo, Chubut. Crédito: REUTERS/Matias GarayTrabajos de helicóptero de asistencia en El Hoyo, Chubut. Crédito: REUTERS/Matias Garay
Seguinos en
Por: 

Este jueves se realiza una nueva reunión de la llamada mesa política del gobierno nacional, la segunda de la semana, con itinerario marcado por las sesiones extraordinarias y los incendios en la Patagonia.

Mirá tambiénEl Gobierno evalúa apagar por vía legislativa los reclamos por incendios en la Patagonia

La encabeza Manuel Adorni, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, lo hace mediante videollamada.

También estarían presentes la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Adorni anunció la quita por redes sociales.Manuel Adorn encabeza la mesa política de este jueves.

Durante el último encuentro se había definido que el temario para las sesiones extraordinarias de febrero estuviera centrado en la reforma laboral y las modificaciones de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de los menores, pero declaraciones de Bullrich este miércoles extendieron la lista.

Los incendios en la Patagonia

Patricia Bullrich comentó en una entrevista que se incorporaría la discusión de la emergencia por los incendios que azotan el sur de Argentina en el temario para las sesiones extraordinarias de febrero.

Mirá tambiénEl gobierno de Milei apuesta todo a aprobar la Reforma Laboral

La ex ministra de Seguridad señaló que “seguramente, entre hoy y mañana, esto va a aparecer en el temario" y que van a “aceptar que se discuta el tema de la emergencia”.

"Este es un tema que no tiene discusión. Hay un incendio en cualquier parte del país, como hay inundaciones donde sea, ahí el Estado nacional corre inmediatamente a ayudar, y también a generar mecanismos de ayuda posterior, como pasó en Bahía Blanca”, argumentó la legisladora luego de una ola de críticas a la gestión nacional en medio de la crisis que afecta puntualmente a Chubut.

Argentina's Security Minister Patricia Bullrich walks at campaign's headquarters on the day of the midterm election, which is seen as crucial for Argentina's President Javier Milei's administration after U.S. President Donald Trump warned that future support for Argentina would depend on Milei's party performing well in the vote, in Buenos Aires, Argentina, October 26, 2025. REUTERS/Cristina SillePatricia Bullrich. Crédito: REUTERS/Cristina Sille

Las declaraciones recientes desde la mesa política reflejan la necesidad de hacer caso a los reclamos por la emergencia y comenzar a utilizarlo en la negociación legislativa, contemplando en reclamo de los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, los cuáles podrían inclinar la balance en la votación del resto del temario.

La postura oficialista también tuvo efectos en el Boletín Oficial, donde mediante la Resolución 91/2026 se liberaron más de 100 mil millones de pesos adeudados de 2025 a la Asociación de Bomberos Voluntarios.

FILE PHOTO: Smoke and flames rise from a wildfire in Epuyen, in the Patagonian province of Chubut, Argentina January 9, 2026. REUTERS/Matias Garay/File PhotoParte de los incendios en Epuyen, Chubut. Crédito: REUTERS/Matias Garay

El documento publicado este jueves 29 de enero cuenta con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Susana Monteoliva.

El texto suma aportes adeudados para la Agenda Federal de Emergencias, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios y entidades de segundo grado provinciales. En esta lista se incluye la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la cual recibió el tercer mayor monto del país detrás de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de BS AS y la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Quema de pastizales
Boletín Oficial
Manuel Adorni
Patricia Bullrich
Senado de la Nación
Cámara de Diputados de la Nación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro