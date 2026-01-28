El gobierno de Milei apuesta todo a aprobar la Reforma Laboral
El calor porteño no detiene las negociaciones entre libertarios, aliados políticos y opositores dialoguistas a días de empezar a tratar el temario que el oficialismo nacional pretende aprobar en el Congreso.
Milei desplegó su carisma en Mar del Plata, en la antesala del comienzo de las sesiones extraordinarias donde el oficialismo busca aprobar la reforma laboral.
El gobierno de La Libertad Avanza no da respiro. El verano le resulta el escenario ideal para apurar sus transformaciones. Tras el triunfo electoral de octubre y la aprobación del Presupuesto 2026 el mileísmo acelera sus planes, a sabiendas de que debe aprovechar el caudal político acumulado si quiere conquistar el objetivo de avanzar con la Reforma Laboral, entre otros temas, además de reelegir en 2027.
"Mientras nuestra gestión no supere el grado de rechazo que tienen las anteriores tenemos plafón para gobernar y materializar nuestro programa. Ese equilibrio, como el fiscal, es el que no se debe romper nunca", le comentó a El Litoral uno de los principales asesores presidenciales, en el contexto de ser consultado por cuáles son las estrategias que tiene la administración nacional al momento de encarar los dos años que quedan por delante, al igual que la búsqueda por la renovación de mandato.
La misma fuente expresó que, "el equipo que armaron Javier y Karina Milei está llevando adelante todo lo que se propuso, más allá de las piedras que nos tira la corporación política, que ya dio cuentas de que la gente quiere un cambio profundo y no cosmética, para eso ya hubo otros que no voy a nombrar porque ustedes los conocen", remató, sin querer decir el nombre de Mauricio Macri ni de Cristina Kirchner, cuyos emisarios siguen negociando con el oficialismo nacional la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La discusión por la conformación del máximo tribunal de la Nación viene complicada y a eso están relacionadas las diatribas que en las últimas horas le hizo Javier Milei a CFK, a través de las redes sociales y en el mitin de La Derecha Fest- que este mes tuvo como epicentro la ciudad de Mar del Plata, y que contó nuevamente con la presencia de un líder que desde el sillón de Rivadavia manifestó que cumplirá con lo que prometió.
Milei participó en Mar del Plata del show de Fátima Flores.
El Presidente hizo foco en el déficit cero y en la baja de imputabilidad, que se decidió incorporar al temario de las sesiones extraordinarias -que arrancan en febrero- a través del proyecto que propone una flamante Ley Penal Juvenil, que salió a respaldar, entre otros, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien pese a sus diferencias con la gestión violeta, por temas estrictamente financieros, se muestra como un aliado estratégico en materia de Seguridad.
Las tensiones con los gobernadores
Las negociaciones con los gobernadores vienen más enrevesadas que con la Ley de Leyes. Es que la Modernización Laboral trae aparejado un capítulo en el que se apunta a bajar impuestos en materia de Ganancias sobre el sector de las sociedades comerciales. Hablamos de fondos coparticipables, instrumento que los caciques provinciales no están dispuestos a entregar. La especulación en torno a quitar ese articulado de la normativa, por ahora, se mantiene en eso, una posibilidad que se activaría si es que corre serio riesgo la aprobación de los cambios en el rubro del trabajo.
"No es voluntad de este Gobierno desfinanciar a las provincias", le expresó a este diario un funcionario de alto rango, que añadió: "Lo que queremos es que, por el contrario, sean ellas mismas la que se financien con esta ley que va a generar empleo genuino y activará la rueda del crecimiento, permitiendo a cada distrito recuperar rápidamente lo que puedan dejar de recibir en el reparto tributario", sintetizó la garganta oficial que negó estar al tanto de que los caudillos territoriales no crean en ese argumento y que reclamen que ese desbalance sea cubierto con Aportes del Tesoro Nacional; obra pública; partidas para las cajas previsionales, y otras necesidades pendientes.
La Mesa Política del Gobierno nacional definió esta semana ampliar el temario de las sesiones extraordinarias e incorporar el debate de la Ley Penal Juvenil.
El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió estudiar los pedidos, pero sabe que está sujeto a sostener el orden de las cuentas públicas que predica el mileísmo. Tras la reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, se supo que desde el Ministerio de Hacienda se intentó tranquilizar a los gobernadores prometiéndoles que esa disminución de partidas no se hará efectiva inmediatamente después de que salga la reforma laboral. Un escenario que tampoco les cierra a los mandatarios de los 24 distritos del país, incluyendo a los aliados, tal el caso del radical de Mendoza, Alfredo Cornejo.
Otro de los dirigentes de La Libertad Avanza -con despacho en la sede del Poder Ejecutivo Nacional- dejó entrever que no se descarta correr la discusión fiscal para más adelante e ir ahora por la votación favorable en el Parlamento. Recordemos que LLA tiene 21 bancas propias y necesita 16 más para conseguir su cometido en el Senado. Es probable que los capitostes libertarios prefieran esperar el poroteo y ver si alcanzan la mayoría de 37 sufragios con apoyo del PRO, la UCR y los partidos provinciales. En eso trabaja denodadamente Patricia Bullrich en su rol de jefa de bloque, y Diego Santilli en el de titular de la cartera de Interior. La ex ministra de Seguridad estuvo este miércoles reunida con las bancadas aliadas mientras en la calle volvieron a enfrentarse jubilados y policías.
Extraordinarias en cuenta regresiva
El debate se da en la previa al inicio del período extraordinario y se lleva adelante a contrarreloj. Por ahora pareciera que no dan los tiempos para que la iniciativa del PEN se pueda aprobar en la Cámara alta el 10 de febrero, con el objetivo de que pase rápidamente al recinto de Diputados, donde las cosas le suelen resultar más favorables al poder central.
Con este horizonte de sucesos, vale tener en cuenta que la baja del riesgo país es otra de las principales metas que tiene el Gobierno nacional. Mantener la performance ganadora a nivel parlamentario es el criterio que el mileísmo infiere que le va a sumar oara potenciar esa tendencia a la baja que le permita ingresar -con mayor libertad- en los mercados de deuda internacional, en búsqueda de pagar deuda y acumular reservas en el Banco Central.
En esa línea, el Gobierno necesita la nueva legislación laboral de cara al 2027, mientras que los mandatarios provinciales se proponen no perder capacidad de fuego financiero en sus territorios. Ambos destinos están atados, aunque los intereses sean contrapuestos en muchos de los casos. De todos modos, la comandancia libertaria apuesta a 'pintar de violeta' a la mayoría de las provincias, en las que hasta ahora, con idas y vueltas, sus líderes vienen pactando con Balcarce 50, sea por supervivencia o porque, como señaló un importante colaborador presidencial: "Del otro lado está el abismo, y ese es nuestro principal activo".