Panorama financiero

Con el riesgo país en caída, el Gobierno reordena la agenda económica

La Casa Rosada celebró el mejor registro en ocho años, combinado con dólar oficial en mínimos de dos meses y la continuidad de compras del BCRA. En el corto plazo, el foco pasa por transformar la estabilidad financiera en impulso para una actividad que no termina de despegar.