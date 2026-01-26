Bodegas acumulan cheques rechazados y crece la preocupación en el sector vitivinícola
Se conoció que la firma sanjuanina del Valle de Tulum quedó bajo la lupa por más de $471 millones en cheques rechazados; el caso se suma a un sector golpeado por caída del consumo, retroceso exportador y exceso de stock.
Casa Montes, bodega de San Juan, quedó señalada por $471 millones en cheques rechazados. Se suma a un sector con consumo y exportaciones en baja.
La bodega Casa Montes de San Juan aparece con compromisos impagos por $471.421.066, de acuerdo con datos citados a partir de la Central de Deudores del BCRA. El número se explica por 286 cheques rechazados entre el 14 de noviembre y el 19 de enero, por falta de fondos y también por problemas formales en la documentación, según trascendió este lunes.
En el sector se menciona una explicación puntual: la bodega atribuyó el episodio a un embargo por demoras en la adhesión a un plan de pagos impositivo, que inmovilizó cuentas y generó un efecto dominó. Desde la firma sostuvieron que aproximadamente el 80% de esos compromisos ya fueron cancelados, aunque el proceso de “limpieza” en registros puede demorar.
Industria vitivinícola muestra señales de alerta.
El problema no es solo la cuenta gruesa. Informes señalan que la compañía comenzó a mostrar atrasos y deterioro en su perfil crediticio dentro del sistema bancario, con un escenario que se volvió más restrictivo a medida que crecieron las alertas.
Se agranda la lista
El caso se suma a una secuencia que viene sacudiendo a la industria. Norton inició meses atrás un concurso preventivo, luego que Bianchi comunicara una reestructuración de pagos, en un contexto donde los números del mercado no ayudan.
La empresa de casi 100 años ubicada en San Rafael, Mendoza, con establecimientos en esa localidad y Valle de Uco, apostó a negociar con sus acreedores para regularizar la situación antes de tener que recurrir a la Justicia.
Industria vitivinícola muestra señales de alerta.
Tras un cambio en la gerencia, la empresa dio detalles públicos sobre su situación ligándola a un momento complejo del mercado, que lo obliga a replantear estrategias. Ahora, se suma el caso de la empresa sanjuanina.
El telón de fondo
La crisis no se explica por una sola empresa. Según datos del Instituto Nacional Vitivinícola el consumo interno cayó 3,7% entre enero y noviembre, y las exportaciones retrocedieron 6,8% en 2025, con un escenario de sobrestock que presiona márgenes y liquidez.
Con ese cuadro, la cadena se pone sensible: viñateros que no cubren costos, bodegas ajustadas, proveedores que cobran tarde y un mercado interno que compra menos… la receta perfecta para que un atraso se transforme en bola de nieve.
En el sector miran dos cosas al mismo tiempo: si Casa Montes logra recomponer el circuito de pagos sin caer en un proceso judicial, y si el mercado del vino encuentra aire antes de la próxima vendimia. Porque cuando el crédito se achica, el calendario manda: insumos, uva, logística, sueldos… todo vence.