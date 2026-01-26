Alarma financiera

Bodegas acumulan cheques rechazados y crece la preocupación en el sector vitivinícola

Se conoció que la firma sanjuanina del Valle de Tulum quedó bajo la lupa por más de $471 millones en cheques rechazados; el caso se suma a un sector golpeado por caída del consumo, retroceso exportador y exceso de stock.