LA UIA anticipa una caída de la actividad en diciembre del 3,5%

La actividad manufacturera cayó en diciembre el 3,5% respecto del mismo mes del año pasado y mejoró un 2% comparado con noviembre de 2025 donde tuvo un retroceso del 8,7% según el Indec.
Las estimaciones del Centro de Estudios de la Entidad indican un retroceso interanual del 3,5% y una mejora respecto de noviembre en torno al 2%.
De acuerdo con el informe elaborado por el Centro de Estudios de la entidad, varios sectores mejoraron respecto del mes de noviembre entre los que se destacan el de la construcción (despachos de cemento +7,4%, y +3,2% el índice Construya, que mide las ventas de productos para la construcción), aunque continúa siendo uno de los sectores más afectados en su nivel productivo, con bajas por encima del 20% respecto a 2022.
También se recompuso la producción de autos (+12%), el patentamiento de maquinaria industrial creció 4,4%, y el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales 4%. Por el contrario, Metalmecánica presentó una leve baja respecto al mes anterior (+0,5%) sumando un crecimiento anual de apenas el 0,2%.
Con estos datos, dice el informe de la UIA, el acumulado anual va a mostrar una mejora respecto de 2024 por el bajo nivel de comparación, pero el nivel acumulado la actividad industrial aún se encuentra estancada en los mismos niveles del cuarto trimestre 2024 y en torno a un 9% por debajo de 2022 y 2023. Sólo las industrias vinculadas a la cosecha lograron una recuperación (+5,4%vs. acumulado a noviembre de 2023).
En tanto el Indicador de Confianza Empresarial que elabora el Indec volvió a empeorar y se ubicó en -22,5%, de acuerdo con la evaluación de diciembre de 2025 y las expectativas de enero-marzo de 2026, dos décimas menos que en noviembre y se convirtió en el segundo peor mes del año.
Según el relevamiento del organismo oficial, 3 de cada 10 consultados está en una mala situación empresarias (28,6%), algunas menos (23,7%) está en una mala situación financiera, el 33% tiene dificultades para acceder al crédito, el 20,8% planea trabajar menos horas y el 15% achicar su planta de personal.
Consultados por cual es la principal causa que limita el aumento de la producción, por lejos la encabeza la Demanda interna insuficiente (52%) seguido por Competencia de productos importados (11,4%), y demanda externa insuficiente e incertidumbre económica (6,3%).
En el caso de la falta de demanda, la causa está en la persistente pérdida de poder adquisitivo de los salarios desde la asunción de Javier Milei que en noviembre sumó una nueva caída ya que mientras subieron 1,8% mensual, el costo de vida de ese mes lo hizo el 2,5%.
Respecto del incremento de las importaciones, hay sectores que están al borde del precipicio como el textil, donde el uso de la capacidad instalada está por debajo del 30% y el metalúrgico donde en 2025 crecieron más del 50% respecto de 2024, a un ritmo promedio mensual del 3,5%.
Uno de los ejemplos que ponen en el sector es el aumento de la importación de estructuras chinas que en 2023 fue de 25.000 toneladas -aproximadamente un tercio del mercado- mientras que los otros dos tercios estaba en manos de las fábricas nacionales. Hoy la importación creció a 32.000 toneladas mientras que la producción nacional cayó severamente, aún en un contexto donde se anuncian inversiones importantes en el sector de la minería y la energía porque el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se los permite casi sin límites.
Finalmente, como para hacer un poco más difícil la situación, el Banco Central (BCRA) confirmó que la morosidad en los créditos personales rompió una barrera histórica y el incumplimiento ya supera el 10%, un nivel que no se registraba desde el 2010 cuando empezó a medirse, y la mora en tarjetas de crédito trepó al 8,4% y se multiplicó por seis en un año.