#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Balance

Faena y producción de carne: 2025 consolidó un escenario de menor oferta ganadera

La faena de hacienda vacuna mostró en diciembre una recuperación respecto del muy bajo nivel de noviembre, aunque volvió a ubicarse por debajo de los registros interanuales. Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), la menor disponibilidad de animales, tras varios años de sequía y liquidación de stock, condicionó la actividad de la industria frigorífica y derivó en una nueva caída anual de la producción de carne vacuna.

La faena vacuna cerró 2025 con una leve recuperación mensualLa faena vacuna cerró 2025 con una leve recuperación mensual
Seguinos en
Por: 

En el último mes de 2025, la faena de hacienda vacuna exhibió una recuperación respecto del piso alcanzado en noviembre, aunque en la comparación interanual continuó mostrando una contracción por sexto mes consecutivo.

Mirá tambiénLa ganadería nacional ante el desafío de producir más con un stock limitado

En diciembre se faenaron 1,132 millones de cabezas, lo que implicó un aumento mensual desestacionalizado del 10,1%, pero una caída del 9,1% frente a diciembre de 2024, equivalente a 113,5 mil cabezas menos.

Desde una perspectiva histórica, la falta de hacienda disponible para enviar a faena —producto de varios años de sequía que forzaron la liquidación de existencias y afectaron las últimas zafras de terneros— ubicó a la faena de diciembre en el puesto 16 entre los últimos 46 diciembres, ocho posiciones por debajo del registro del año anterior.

Aun así, el nivel de actividad resultó 2,5% superior al promedio histórico del período 1980–2024.

(251028) -- TRENEL, 28 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 23 de octubre de 2025 de trabajadores del Frigorífico General Pico laborando en el sector de empaque de la planta frigorífica, en la localidad de Trenel, en la provincia de La Pampa, Argentina. Desde el corazón de la Pampa Húmeda argentina, a unos seiscientos kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, se prepara la carne vacuna de alta calidad que representará al país sudamericano en la 8ª edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) en Shanghai, donde la tradición ganadera argentina buscará seguir consolidándose en el mercado chino. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (ce)La faena vacuna cerró 2025 con una leve recuperación mensual

La retracción fue más marcada en los machos, lo que elevó la participación de las hembras en la faena total hasta el 47,6%, uno de los valores más altos de las últimas décadas.

Un año con menor actividad y alta participación de hembras

En el acumulado de 2025, la industria frigorífica faenó 13,585 millones de cabezas de hacienda vacuna, lo que representó una caída anual del 2,5%, que se sumó a la contracción registrada en 2024.

De esta manera, la faena del último año ocupó el puesto 14 entre los últimos 46 años, apenas por encima del nivel observado en 2022.

Mirá tambiénEmergencia agropecuaria: Nación avaló la prórroga solicitada por Santa Fe por la sequía

Del total anual, 7,146 millones correspondieron a machos y 6,439 millones a hembras. Mientras la faena de machos descendió 1,9% interanual, la de hembras cayó 3,2%.

A pesar de ello, la participación femenina en la faena total se mantuvo elevada, en torno al 47,4%, un nivel que continúa por encima del intervalo considerado consistente con el sostenimiento del rodeo vacuno.

(251028) -- TRENEL, 28 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 23 de octubre de 2025 de trabajadores del Frigorífico General Pico laborando en el sector de desposte de la planta frigorífica, en la localidad de Trenel, en la provincia de La Pampa, Argentina. Desde el corazón de la Pampa Húmeda argentina, a unos seiscientos kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, se prepara la carne vacuna de alta calidad que representará al país sudamericano en la 8ª edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) en Shanghai, donde la tradición ganadera argentina buscará seguir consolidándose en el mercado chino. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (ce)La faena vacuna cerró 2025 con una leve recuperación mensual

En términos de categorías, se destacó el crecimiento de la faena de novillos (+3,0%), frente a la caída de novillitos y toros. Del lado de las hembras, se mantuvo estable la faena de vaquillonas, mientras que la de vacas retrocedió con mayor fuerza.

Producción de carne: menos volumen, mayor peso promedio

En diciembre, la producción de carne vacuna alcanzó las 260 mil toneladas res con hueso, con una mejora mensual del 7,9% —explicada por la baja base de comparación de noviembre—, pero con una caída interanual del 7,5%.

Según el informe de CICCRA, la totalidad de la baja respondió al menor número de cabezas faenadas, parcialmente compensado por un mayor peso promedio en gancho, que se ubicó en 230 kilos, un 1,7% más que un año atrás.

Mirá tambiénUn escenario para ocuparse: el clima y el avance del maíz tardío favorecieron a la chicharrita

En el acumulado de enero a diciembre de 2025, la producción totalizó 3,143 millones de toneladas res con hueso, lo que implicó una baja del 1,1% interanual. Mientras la faena cayó 2,5%, el peso promedio del animal faenado creció 1,4%, hasta alcanzar los 231 kilos, amortiguando parcialmente el impacto de la menor oferta de hacienda.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Puertonegocios
Ganadería

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro