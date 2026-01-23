Balance

Faena y producción de carne: 2025 consolidó un escenario de menor oferta ganadera

La faena de hacienda vacuna mostró en diciembre una recuperación respecto del muy bajo nivel de noviembre, aunque volvió a ubicarse por debajo de los registros interanuales. Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), la menor disponibilidad de animales, tras varios años de sequía y liquidación de stock, condicionó la actividad de la industria frigorífica y derivó en una nueva caída anual de la producción de carne vacuna.